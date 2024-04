„Unter Deutschen“: Von wegen doppelte Staatsbürgerschaft! Drei Vorteile der Mavi Kart

Der Bundestag beschloss schon im Januar das neue Einbürgerungsgesetz – eine große Neuerung dabei: die (Wieder)Einführung der doppelten Staatsbürgerschaft. Und das ist für viele Deutsch-Türken ein Paukenschlag! Millionen Türken, die schon seit Jahren in Deutschland leben, können sie nämlich beantragen.

Viele von ihnen leben zwar lange in Deutschland, sind aber noch immer eng mit der Türkei verwurzelt – entweder durch Familie, Sprache, Religion oder Besuche in der türkischen Heimatstadt. Bis heute bilden Türkeistämmige nach wie vor die größte Gruppe der Migrantenherkunft. Laut Statistischem Bundesamt lebten 2019 rund 4,3 Millionen von ihnen hier, etwa 2,8 Millionen mit einem deutschen Pass. Doch es gibt auch eine echte Alternative – „Unter Deutschen“ erklärt, welche!

„Unter Deutschen“: Doppelte Staatsbürgerschaft? Vorteile der Mavi Kart

Betroffene fragen sich oft, welche Rechte sie noch in der Türkei haben, wenn sie die türkische Staatsbürgerschaft abgeben. Dann kommt schnell die Mavi Kart, auf Deutsch „Blaue Karte“, ins Spiel. Mit ihr soll man gleiche Rechte haben wie türkische Staatsbürger. Der Hauptvorteil liegt für Mavi Kart-Besitzer in der unbefristeten Aufenthaltserlaubnis. Sobald man sie bei der Türkei-Einreise vorzeigt, kann man sich unbefristet im Land am Bosporus aufhalten. Nützlich, wenn man länger in der Türkei bleiben will.

Ein weiterer Vorteil ist die Beschleunigung von Behördengängen. Mit der Mavi Kart erhält man auch eine türkische Identitätsnummer. Mit ihr kann man grundsätzlich alle bürokratischen Anliegen recht schnell erledigen, weil in der Türkei bei ALLEN Behördengängen nach dieser Identitätsnummer gefragt wird. Hat man sie als Deutscher nicht zur Hand, muss man oft tagelang warten, neue Termine vereinbaren und mehr Geld für Dienstleistungen zahlen.

Bei „Unter Deutschen“ klärt Metin Gülmen über die Vorteile der Mavi Kart auf. Foto: FUNKE Digital

Mavi Kart unkompliziert zu erhalten

Der nächste Vorteil besteht darin, dass die Mavi Kart leicht und unkompliziert zu erhalten ist. Jeder, der türkischer Staatsbürger war oder türkische Elternteile hat, kann sie in einem türkischen Konsulat in Deutschland (oder im europäischen Ausland) beantragen. In der Türkei selbst beantragt man sie beim Einwohnermeldeamt. Man braucht nur ein formloses Antragsschreiben, den Personalausweis plus Kopie sowie zwei aktuelle Passfotos.

Mehr Folgen von „Unter Deutschen“:

Übrigens: Mavi Kart-Besitzer werden NICHT zum türkischen Militärdienst verpflichtet. Die Türkei zieht weiterhin nur „richtige“ Staatsbürger ein.

Folge „Unter Deutschen“ auf Social Media und verpasse kein Video!

>> Instagram

>> Facebook

>> TikTok