Eine Immobilie in dem Land, in dem man gern Urlaub macht? Für viele ein Traum! Gerade die Türkei ist für viele Deutsche ein beliebtes Reiseziel. Ein schönes Strandhaus am Mittelmeer? Oder doch lieber eine schicke Stadtwohnung in Istanbul, Izmir oder Antalya? „Unter Deutschen“ blickt auf Aspekte des Zusammenlebens zwischen Deutschen und Türken, der größten Migrantengruppe in Deutschland.

Und nicht wenige von ihnen kokettieren mit einer Immobilie in der Türkei. Doch es gibt einige Dinge beim Kauf eines Hauses, einer Wohnung oder schon eines Grundstücks, auf die man als Deutscher oder Deutsch-Türke achten muss – denn am Bosporus laufen die Geschäfte etwas anders ab als hierzulande, wie „Unter Deutschen“ aufklärt!

„Unter Deutschen“: Immobilie in der Türkei kaufen? Darauf musst du achten!

Privatpersonen können ohne besondere Genehmigung innerhalb einer Stadtgrenze Immobilien und Grundstücke kaufen. Allerdings darf die Fläche nicht mehr als 30 Hektar überschreiten. Für Touristengebiete gelten meist Sonderregelungen – für Flächen bis zu 60 Hektar muss eine Sondergenehmigung eingeholt werden.

Wenn man Eigentum in der Türkei kauft, fallen zunächst Gebühren und Steuern für das Grundbuch an. Zudem ist jährlich eine Grundsteuer zu zahlen. Auch für Grundstücke, die noch nicht bebaut sind, ist eine Steuer fällig. Hat man was gebaut, muss man eine Gebäudesteuer entrichten. Die Steuern und Abgaben unterscheiden sich von Provinz zu Provinz in der Türkei – in Antalya muss man also mehr zahlen als in Anatolien.

Erforderliche Unterlagen organisieren

Unterschätzt man oft, aber umso größer ist der Ärger, wenn was fehlt: Man sollte schon im Vorfeld die erforderlichen Unterlagen zusammentragen. Dazu gehört der Reisepass und eine notariell beglaubigte Übersetzung einer Kopie, zudem zwei aktuelle Passfotos, eine persönliche Wohnanschrift und eine vorläufige Steuernummer in der Türkei.

