Eines ist klar: Ein Urlaub in der Türkei ist für viele DER Traumurlaub schlechthin! Tolles Wetter, gutes Essen, freundliche Menschen und vergleichsweise günstige Preise – ein Urlaub in der Türkei bietet vieles. Gerade für die vielen Türken in Deutschland, auf die „Unter Deutschen“ gesondert schaut, ist die jährliche Reise in die Heimat ein Muss.

Oft geht es zwar zu den klassischen Ziele am Mittelmeer oder auch mal auf Städtetrips wie nach Istanbul. Doch es gibt mehrere Ziele, die echte Geheimtipps sind. Und den Klassikern wie Antalya, Alanya, Istanbul und Co. in nichts nachstehen!

„Unter Deutschen“: Drei unterschätzte Ziele für den Urlaub in der Türkei

Bald steht der Frühling in Deutschland in den Startlöchern, und spätestens dann schielt man schon in Richtung Urlaubsplanung für den Sommer. Klar, mit den Traumstränden am Mittelmeer, dem Heißluftballongebiet Kappadokien und der Millionen-Metropole Istanbul lockt man eben Massen an. Doch es gibt auch weniger bekannte Urlaubsziele, die echte Geheimtipps sind!

Das Schwarzmeergebiet der Türkei ist ein echter Traum. Hier gibt es nicht nur den besten Fisch und den besten Tee im ganzen Land. Man entdeckt traumhafte Landschaften, viel unberührte Natur, Wanderwege und historische Stätten aus dem 7. Jahrhundert. Und: In Sile unweit von Istanbul gibt es einen traumhaften Sandstrand mit glasklarem Wasser. Dort kann man wunderbar Badeurlaub machen – weit weg von überlaufenen Mittelmeer-Stränden.

„Unter Deutschen“: Die Türkei ist ein absolutes Traumland für den Urlaub. Foto: Imago

Izmir ein echter Geheimtipp für Städtetrip

Denkst du an eine Touristenstadt in der Türkei, fällt dir bestimmt Istanbul ein. Doch auch Izmir ist ein echt heißer Tipp. Die Stadt liegt am Ägäischen Meer, war früher das griechische Smyrna und ist deshalb griechisch-geprägt. Es gibt dort etliche historische Stätten wie die antike Stadt Pergamon oder auch die Überreste von Ephesus – die weltweit zweitgrößte Stadt im Altertum nach Rom! Dort steht der Tempel der Artemis, eines der sieben Weltwunder der Antike. Doch auch sonst ist die Stadt sehr weltoffen, bietet eine überragende Küche und vieles zu entdecken.

Weitere Folgen von „Unter Deutschen“:

Tja, die wenigsten denken an die Türkei, wenn es um Skiurlaub geht. Tatsächlich ist dafür aber Erzurum prädestiniert. Die Stadt liegt in Ostanatolien, bietet mit zwei großen Skigebieten alles für Wintersport-Fans. Es gibt rund 20 Pisten und Lifte auf bis zu einem Kilometer Höhe. Und die Garantie, dass es dort nicht so voll ist wie in Österreich, Italien oder der Schweiz…

Folge „Unter Deutschen“ auf Social Media und verpasse kein Video!

>> Instagram

>> Facebook

>> TikTok