„Unter Deutschen“: Doppelte Staatsbürgerschaft – das sind drei Nachteile

Paukenschlag nicht nur für die vielen Deutsch-Türken! Der Bundestag beschloss im Januar das neue Einbürgerungsgesetz. Eine große Neuerung dabei: die (Wieder)Einführung der doppelten Staatsbürgerschaft. Millionen Türken, die schon seit Jahren in Deutschland leben, könnten sie beantragen.

Rechtsanwalt Memet Kilic erklärt „Unter Deutschen“, welche Nachteile die größte ausländische Migrantengruppe in Deutschland mit der doppelten Staatsbürgerschaft hätte. Viele Deutsch-Türken leben zwar schon seit Jahren in Deutschland, sind aber noch immer eng mit der Türkei verwurzelt – entweder durch Familie, Sprache, Religion oder Besuche in der türkischen Heimatstadt.

„Unter Deutschen“: Experte erklärt Nachteile der doppelten Staatsbürgerschaft

Ein Nachteil wäre für Männer auf jeden Fall der türkische Militärdienst. Wenn sie nämlich nach der deutschen auch die türkische Staatsbürgerschaft erlangen, wäre der fällig, so Experte Kilic. Der Rechtsanwalt: „Vorausgesetzt, man hat noch keinen in Deutschland oder in einem anderen Nato-Staat geleistet.“ Das könnte vor allem junge Menschen betreffen, denn in Deutschland gibt es seit 2011 keine Wehrpflicht mehr.

Rechtsanwalt Memet Kilic ist Experte für das neue Einbürgerungsgesetz. Foto: imago/photothek

Doppelstaatler, die im Ausland leben, können sich aber immerhin freikaufen. Doch das kostet – aktuell rund 5.600 Euro (abhängig vom Umrechnungskurs der türkischen Lira). Regulär dauert der Militärdienst in der Türkei zwischen sechs und zwölf Monaten, so Experte Kilic weiter.

Nachteile beim konsularischen Schutz und im Zivilrecht

Wer als Doppelstaatler im Ausland rechtliche Probleme hat und auf deutschen Beistand hofft, schaut in die Röhre. Denn in der Praxis lässt die Türkei nicht zu, dass man als Betroffener Zugang zur deutschen Botschaft erhält. Anwalt Kilic: „Die Türken sagen: ‚Hey, das ist unser Staatsbürger, also kümmern wir uns um ihn!’“ Laut des Experten könne dann die Bundesrepublik Deutschland gar keinen Anwalt engagieren. Als Doppelstaatler müsste man dann den Weg über die türkische Botschaft gehen.

Und auch im Zivilrecht gebe es Probleme. Anwalt Kilic erklärt, dass es in der Praxis große Schwierigkeiten gibt, wenn es um Scheidung oder um das Sorgerecht von Kindern gehe. Hat ein Kind die doppelte Staatsbürgerschaft und wird nach einer Scheidung in die Türkei gebracht, kann man als „deutsches“ Elternteil nicht auf Hilfe hoffen. Sowohl beim Kind als auch beim „Entführer“ handelt es sich um türkische Staatsbürger, die in der Türkei leben. Dann müssen dortige Gerichte entscheiden – und das kann Jahre dauern.

