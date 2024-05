Vorsicht vor dem deutschen Finanzamt! Viele Deutsch-Türken leben zwar schon lange in Deutschland, sind aber noch immer eng mit der Türkei verwurzelt – entweder durch die Sprache, Religion, Familie und entsprechende Besuche in der türkischen Heimatstadt. Denn in Deutschland bilden Türkeistämmige noch immer die größte Gruppe mit Migrationshintergrund.

Laut Statistischem Bundesamt lebten 2019 rund 4,3 Millionen von ihnen hier, etwa 2,8 Millionen mit einem deutschen Pass. Über sie berichtet „Unter Deutschen“. Und nicht wenige haben in der Türkei Vermögen: entweder Immobilien, Wertpapiere, Edelmetalle und dergleichen. Und genau dieses Vermögen hat das deutsche Finanzamt im Blick!

„Unter Deutschen“: Deutsches Finanzamt sieht DEIN Vermögen in der Türkei

Kein Witz: Seit Mai 2021 tauschen Deutschland und die Türkei Informationen über Konten aus. Damit erhält das deutsche Finanzamt Zugang zu den Daten türkischer Banken. Was müssen Konto-Inhaber dazu wissen? Wenn der Konto-Inhaber in Deutschland ansässig ist, melden türkische Banken die Daten über das Türkische an das deutsche Finanzamt. Gemeldet werden alle Arten von Konten, also Giro- und Sparkonten, aber auch Aktiendepots und bestimmte Versicherungsverträge.

Entscheidend ist, wo der Konto-Inhaber ansässig, also dauerhaft wohnhaft ist. Es zählt NICHT die Staatsbürgerschaft! Das deutsche Finanzamt vergleicht die Daten aus der Türkei mit vorliegenden Steuererklärungen. Bei Ungereimtheiten könnte der Konto-Inhaber dazu aufgefordert werden, weitere Auskünfte zum Vermögen zu geben. Bei Verdacht auf Steuerhinterziehung wird die zuständige Strafstelle informiert.

Einkünfte aus der Türkei auch in Deutschland steuerpflichtig

Was viele nicht wissen: Einkünfte aus Kapitalvermögen aus der Türkei sind auch in Deutschland steuerpflichtig. Selbst eine türkische Rente könnte in Deutschland steuerpflichtig sein, da kommt es aber auf den Einzelfall an. Mieteinnahmen aus der Türkei sind zwar in Deutschland steuerfrei.

Mehr Folgen von „Unter Deutschen“:

Allerdings wirken die sich auf die in Deutschland zu zahlende Steuer aus, sie erhöhen nämlich über den Progressionsvorbehalt den Steuersatz für Einkünfte in Deutschland. Übrigens muss auch in der Türkei geerbtes Vermögen in Deutschland versteuert werden. Immerhin wird da die türkische Erbschaftssteuer angerechnet.