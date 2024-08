„Unter Deutschen“: Du willst dein deutsches Auto in die Türkei mitnehmen? DAS musst du beachten

Das sollten alle Deutsch-Türken lieber wissen – sonst drohen hohe Strafen! Wer mit seinem Auto aus Deutschland in die Türkei reisen oder am Bosporus länger unterwegs sein will, wird nicht drumherum kommen, das deutsche Auto dort umzumelden. Und da gibt es einige Stolperfallen, die richtig teuer werden könnten. Viele Deutsch-Türken leben zwar lange in Deutschland, sind aber noch immer eng mit der Türkei verwurzelt.

Bis heute bilden Türkeistämmige nach wie vor die größte Migrantengruppe. Laut Statistischem Bundesamt lebten 2019 rund 4,3 Millionen von ihnen hier, etwa 2,8 Millionen mit einem deutschen Pass. Der Rest hat die türkische Staatsbürgerschaft. Was also, wenn man mit seinem deutschen Auto in die Heimat der Vorfahren fährt oder als Rentner eine längere Zeit unter der türkischen Sonne verbringen will? „Unter Deutschen“ klärt auf!

„Unter Deutschen“: Deutsches Auto in die Türkei mitnehmen

Türkische Staatsbürger, die mindestens zwei Jahre im Ausland wohnen, können ihr Fahrzeug zollfrei mitbringen. Alle anderen müssen eine Steuer entrichten. Zusätzlich braucht man eine sogenannte „Blue Plate Card“, die man beim türkischen Zollamt gegen Gebühr erhält.

Man benötigt sie später bei der türkischen Zulassungsbehörde des Bezirks, in der das Auto angemeldet wird. Wichtig: Der Besitzer braucht Eigentumspapiere des Autos, außerdem ist auch ein internationaler Führerschein nötig.

Fahrzeug darf maximal vier Jahre im Land bleiben

Ausländische Autos dürfen dann maximal zwei Jahre in der Türkei bleiben, bevor es die türkische Grenze verlassen muss. Um das gleiche Auto wieder in die Türkei zu holen, muss man sechs Monate außerhalb der Türkei bleiben, um das ganze Prozedere zu wiederholen.

Das kann man aber nur zweimal, ein Auto aus dem Ausland fährt man also insgesamt vier Jahre in der Türkei. Spätestens dann sollte darüber nachgedacht werden, ein Auto in der Türkei zu kaufen.

