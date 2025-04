Dortmund: Mega-Schlange bei Döner-Eröffnung – 2 Tage später heißt der Imbiss ganz anders

Nanu, was hat sich diese Döner-Bude in Dortmund denn dabei gedacht? In der Ruhrpott-Stadt hat mal wieder ein neuer Imbiss eröffnet und dabei für einen großen Ansturm und Aufmerksamkeit gesorgt.

Kurz nach seiner Eröffnung trägt der neue Dönerladen in Dortmund aber auf einmal einen anderen Namen. Was hat es damit auf sich?

Dortmund: Dönerbude ändert plötzlich Namen

Auf dem Parkplatz von Edeka Reimann in der Provinzialstraße in Dortmund-Bövinghausen hat am Dienstagnachmittag (15. April) eine neue Imbissbude eröffnet. Wie die „Ruhrnachrichten“ berichten, standen am Eröffnungstag über 60 Leute in einer Schlange vor dem neuen Laden „Haus of Döner“. Und das aus nur einem Grund: Denn zur Eröffnungsfeier kostete der Döner gerade mal einen Cent und dazu gab es auch noch einen Becher Ayran für lau obendrauf.

Geht man jetzt – ein paar Tage später – zu dem Dönerstand, dürfte man sich berechtigterweise fragen, ob man an der richtigen Adresse ist. Denn „Haus of Döner“ heißt auf einmal „Home of Döner“. Doch was ist passiert? Haben die Betreiber Probleme mit „Das Haus des Döners“ bekommen? Schließlich ähnelte das Logo sehr dem der bekannten Döner-Kette, die ebenfalls für ihre 1-Cent-Aktionen bei Neueröffnungen bekannt ist.

Neue Imbissbude muss handeln

„Das Haus des Döners“ hat mittlerweile über 120 Filialen in Deutschland und den Niederlanden verteilt. Die Eröffnungsangebote der Kette führten des Öfteren zu chaotischen Zuständen. Mehrfach musste bereits die Polizei einschreiten.

Nun könnte „Das Haus des Döners“ selbst interveniert haben und sich bei der Konkurrenz gemeldet haben. Wie genau das abgelaufen ist, ist jedoch nicht bekannt. Fakt ist nur, dass der neue Dortmunder Imbiss sowohl seinen Namen geändert als auch sein Logo noch mal überarbeitet hat.