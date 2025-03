Bester Döner in NRW gekürt – Sieger lässt sogar die Konkurrenz aus Berlin hinter sich

Die türkische Spezialität gehört inzwischen neben der Currywurst inzwischen längst zu den beliebtesten Snacks in Deutschland. Besonders das Ruhrgebiet und Berlin wetteifern immer darum, wer den besten Döner macht.

Laut einer Fachjury und vielen Kunden des Lieferdienstes Lieferando kommt der aktuell beste Döner aus NRW. Schon 2023 stammte der Sieger aus NRW, doch nun gab es einen Wechsel an der Spitze.

Bester Döner kommt aus NRW

Wie jedes Jahr wird der sogenannte Lieferando-Award verliehen. Unter anderem wurde der Lieferando-Award in der Kategorie „Bestes veganes Restaurant“, „Innovativstes Restaurant“ und „Bestes Döner-Restaurant“ gewählt. Eine Fachjury stellte eine Vorauswahl diverser Restaurants fest und ließ Lieferando-Kunden Ende 2024 abstimmen.

+++ Auch schon gesehen? Duisburg: So schmeckt der Döner aus dem Linienbus +++

Im Vorjahr kam der beste Döner-Laden mit dem Mangal-Döner von Ex-Fußball-Weltmeister Lukas Podolski ebenfalls aus NRW. Besonders beliebt sind die Gerichte Döner, Döner Dürüm und Adana Kebab Dürüm mit scharfer Soße. Zudem konnte „Adana et“ mit der schnellen Lieferung, dem hervorragenden Kundenservice und „leckerem“ Essen.

DAS ist das beste Restaurant Kölns

Beim besten Döner-Restaurant setzte sich „Adana et“ aus Köln durch und ließ sogar die Konkurrenz aus Berlin, Reutlingen oder Niederkassel durch. Der Award für das beste Restaurants Kölns ging allerdings nicht an den Döner-Laden, auch wenn sie hier ebenfalls zu den Nominierten zählten.

Noch mehr aktuelle und spannende Meldungen:

In dieser Kategorie holte „Eat for Fit“ an der Bonner Straße den Sieg nach Hause. Das Restaurant wirbt mit gesundem Essen und bietet neben Pizza, Pasta, Burgern und Reisgerichten auch Gegrilltes und Salate an. Hier sollen Kunden auf ihre Kosten kommen, die Wert auf gesunde und ausgewogene Nahrung legen.