Dinslaken (NRW): Schüsse auf offener Straße – ein Toter!

Blutige Schießerei auf offener Straße in Dinslaken (NRW) am Montagnachmittag (12. Dezember). Ein Sprecher der Polizei Duisburg teilte auf Nachfrage von DER WESTEN mit, dass Zeugen gegen 14.30 Uhr auf der Hünxer Straße, Ecke Pfauenzehnt in Dinslaken Schüsse gehört hatten.

Die Polizei eilte mit einem Großaufgebot zum Tatort. Vor Ort stießen die Beamten auf eine Person, die durch Schüsse tödliche Verletzungen erlitten hatte. Eine Mordkommission aus Duisburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Dinslaken (NRW): Person stirbt bei Schießerei

Die Hintergründe der Tat sind nach Angaben des Duisburger Polizeisprechers bislang unklar. Es gebe allerdings eine Spur. Eine der beteiligten Personen habe einen Rocker-Hintergrund. Es sei allerdings zu früh, um einen Zusammenhang zwischen der Tat und der Rocker-Szene herzustellen, so der Sprecher der Polizei Duisburg.

Ob es sich bei der Person um das Todesopfer oder einen anderweitig Beteiligten des tödlichen Streits handelt, ist unklar. Ebenso gibt es noch keine Informationen darüber, ob noch weitere Menschen verletzt wurden. Einsatzkräfte der Polizei Duisburg und der Polizei Duisburg haben das Gebiet um den Tatort weiträumig abgesperrt.

Mehr Themen:

Wir berichten weiter.