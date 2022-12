Dinslaken (NRW): Wende nach tödlichen Schüssen – dieses Detail wird Schützen zum Verhängnis

Es soll ein Überfall gewesen sein am Montagnachmittag (12. Dezember) in Dinslaken (NRW). Drei Männer sollen in eine Druckerei an der Hünxer Straße gestürmt sein. Mit Pfefferspray sollen sie den Geschäftsinhaber (47) attackiert haben. Aus reiner Notwehr habe der 47-Jährige das Feuer eröffnet. So zumindest die Darstellung des Schützen, der nach Erkenntnissen der Ermittler mehrfach geschossen hatte.

Doch Polizei und Staatsanwaltschaft haben erhebliche Zweifel an den Aussagen des ehemaligen Rockers. Die Obduktion deute auf einen ganz anderen Tathergang in Dinslaken hin.

Dinslaken (NRW): Tödliche Schüsse – was ist wirklich passiert?

Als die Ergebnisse aus der Gerichtsmedizin eintrudelten, ging alles ganz schnell. Die Obduktion ergab, dass die tödliche Kugel das 36-jährige Opfer (Wohnsitz in Bayern) von hinten im Oberkörper getroffen hatte. Das passe nach Ansicht der Ermittler nicht mit den Schilderungen der Notwehr zusammen. Deshalb ermitteln die Behörden nun unter anderem wegen Totschlags gegen den 47-Jährigen mit Rocker-Vergangenheit.

Die zuständige Haftrichterin erließ noch am Dienstag einen Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts. Außerdem muss sich der Schütze wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Denn einen Waffenschein für die sichergestellte Waffe (Kaliber 9 mm) hat der Mann nicht. Neben der Schusswaffe konnte die Spurensicherung auch das beschriebene Reizgas am Tatort sicherstellen.

Die Spurensicherung bei der Arbeit am Tatort in Dinslaken. Foto: Justin Brosch

Duo nach Schüssen in Dinslaken weiter auf der Flucht

Die beiden anderen Männer, die in das Geschäft gestürmt sein sollen, sind noch immer nicht aufgetaucht. Die Polizei Duisburg hat eine Personenbeschreibung herausgegeben und bittet weiter um Zeugenhinweise (mehr hier).

Der 47-Jährige war erst im Januar dieses Jahres in Dinslaken angegriffen worden. Damals wurde dem Mann von einem Unbekannten in einem Hinterhof aufgelauert und angeschossen. Schwerverletzt konnte er sich damals in sein Haus retten. Der Täter ist nie gefunden worden.

Bei dem 47-Jährigen soll es sich um ein ehemaliges Hells-Angels-Mitglied handeln. Ob das 36-jährige Todesopfer ebenfalls einen Rocker-Hintergrund hatte, ist aktuell unklar. „Dazu liegen noch keine Erkenntnisse vor“, sagte eine Sprecherin der Duisburger Staatsanwaltschaft gegenüber DER WESTEN. Auch gibt es noch keine Informationen darüber, ob die drei Männer und der Schütze sich kannten. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.