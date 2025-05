Vor dem DFB-Pokalfinale kommt alles raus – Bielefeld-Fans reiben sich die Augen

Was für eine Nummer! Diese Saison werden Fans von Arminia Bielefeld wohl nie vergessen. Nach einer furiosen Rückrunde hat die Arminia nicht nur den Aufstieg in die zweite Bundesliga klargemacht, sondern doch tatsächlich das DFB-Pokalfinale erreicht.

Am Samstag (24. Mai) kommt es dann zum großen Showdown. Dann treffen die Bielefelder in Berlin auf den VfB Stuttgart. Zum Duell der beiden Traditionsvereine im DFB-Pokalfinale werden tausende Arminia-Fans ihrer Mannschaft in die Hauptstadt nachreisen. Wer zu Hause bleibt, auf den wartet eine große Überraschung.

Irre Aktion bei DFB-Pokalfinale in Bielefeld

Denn das Bielefelder Traditionsunternehmen „Ritex“ hat sich anlässlich der Raketen-Saison etwas ganz Besonderes ausgedacht. „Der Aufstieg von Arminia in die Zweite Fußball-Bundesliga und das bevorstehende Pokalfinale sind ein großartiges und vielleicht einmaliges Ereignis für die ganze Region, welches wir gemeinsam feiern wollen – und zwar sicher!“, erklärt Natalie Fiedel, Pressesprecherin des Kondomherstellers.

Und so verteilt Ritex zum DFB-Pokalfinale Kondome mit dem mehrdeutigen Titel „Bielefeld kommt“. Den Gag habe man sich nicht entgehen lassen können, erklärt Natalie Fiedel nach dem wilden Ritt in den vergangenen Monaten. Die limitierte Kondom-Edition soll beim großen Public Viewing zum Pokalfinale am Samstag rund um den Bielefelder Jahnplatz unter die Leute gebracht werden.

Bielefeld vor Höhepunkt

Die Idee hatte sich schon herumgesprochen: „Ich bin die letzten Tage schon mehrfach darauf angesprochen worden, wo man diese Aktionspackung denn kaufen könne“, so Ritex-Geschäftsführer Robert Richter. Dabei sei das bisher gar nicht geplant gewesen. Doch weil die Idee so hohe Wellen schlug, könne es durchaus sein, dass die Aktion noch ausgeweitet werde.

Und wenn die Arminia tatsächlich den ganz großen Coup landete und nach Hannover 96, Union Berlin, SC Freiburg, Werder Bremen und Bayer Leverkusen auch noch den VfB Stuttgart besiegt? „Da bin ich ganz Ostwestfale und sage, dass uns dann schon etwas Passendes einfallen wird“, so Richter, der wie alle Arminia-Fans hinfiebert auf den absoluten Höhepunkt der Saison.