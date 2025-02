Deutsche Post in NRW: Kunden warten vergeblich auf Pakete und Briefe – das steckt dahinter

Die Hiobsbotschaften aus NRW reißen dieser Tage einfach nicht ab. Erst stehen die Bahnen still, dann bleiben in der kommenden Woche die Sparkassen in vielen Ruhrgebietsmetropolen wieder geschlossen (hier alle Infos >>>).

Doch Verdi macht in NRW noch lange nicht Schluss. Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft setzt sich für Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes weiterhin für mehr Lohn und mehr Urlaub ein. Ab Ende Januar hatte Verdi so bereits mindestens 9.000 Angestellte der Deutschen Post zum Warnstreik mobilisiert.

Aber jetzt brauchen Kunden der Deutschen Post, die aktuell auf einen Brief oder ein Paket warten, wieder deutlich mehr Geduld.

Deutsche Post: Nächster Verdi-Streik!

Denn wie die Gewerkschaft in einer aktuellen Mitteilung informiert, werden auch am Freitag (28. Februar) und Samstag (1. März) wieder Beschäftigte der Deutschen Post in NRW zum Warnstreik aufgerufen. Das betreffe Beschäftigte sowohl in der Brief- als auch in der Paket- und Verbundzustellung. Auch die Angestellten der Service-Niederlassungen können sich daran beteiligen.

+++ Deutsche Post: Kunden entdecken roten Punkt an Briefkästen – seine Bedeutung ist wichtig +++

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (25./26. Februar 2025) hatte Verdi bereits bundesweit die Beschäftigten in den Paketzentren zu Warnstreiks aufgerufen, während am gestrigen Donnerstag (27. Februar 2025) Beschäftigte in der Zustellung und in Service-Niederlassungen zu Warnstreiks aufgerufen worden waren.

DAS fordert Verdi

In der dritten Verhandlungsrunde war bereits ein Angebot vorgelegt worden, dass Verdi aber als „völlig unzureichend“ bezeichnete. „Es würde bei Annahme spürbare Reallohn-Einbußen für die Beschäftigten der Deutschen Post bedeuten“, so Verdi-Verhandlungsführerin Andrea Kocsis.

Diese Nachrichten rund um die Deutsche Post könnten dich jetzt ebenfalls interessieren:

Konkret fordert die Gewerkschaft für die rund 170.000 Arbeitnehmer der Deutschen Post sieben Prozent mehr Lohn und drei Tage mehr Urlaub im Jahr. In der nächsten Woche steht die mittlerweile vierte Verhandlungsrunde an. Doch ob es am Montag (3. März) oder Dienstag zu einer Einigung kommen wird, ist fraglich.