Deutsche Post: Kunden entdecken roten Punkt an Briefkästen – er hat eine wichtige Bedeutung

Egal ob für Wahlbriefe, die Rücksendung unterschriebener Arbeitsverträge oder zum Versenden kleiner Pakete ‒ Briefkästen der Deutschen Post sind praktisch und sparen dir den Weg in die Filiale.

Sie sind durch ihren knalligen, gelben Farbton kaum zu übersehen. Ein winziges Detail ist hingegen weniger auffällig: Der kleine rote Punkt, der an dem ein oder anderen Kasten klebt. Einige Kunden dürften ihn bereits entdeckt haben. Er hat eine wichtige Bedeutung für den Versand der Briefe.

Deutsche Post: Roter Punkt auf Briefkästen ist wichtig

Die kleinen, roten Punkte kennzeichnen Einwurfbriefkästen. Der Aufkleber vermittelt dir und anderen Kunden, dass sie jeden Tag entleert werden ‒ also nicht nur unter der Woche, sondern auch sonntags und an den Feiertagen. Dadurch kommen deine Briefe schneller beim jeweiligen Empfänger an. Gerade, wenn es schnell gehen muss, ist das ziemlich praktisch.

+++ Erneuter Streik bei der Deutschen Post – HIER bleiben die Briefkästen leer +++

Ob auf dem Briefkasten deiner Wahl ein roter Punkt klebt, siehst du nicht nur vor Ort. Auch online auf der Website kannst du es ganz einfach herausfinden und dir dadurch den Weg sparen, um es vor Ort herauszufinden. Das geht bereits in wenigen Schritten.

+++ Deutsche Post streicht beliebten Service – Privatkunden sind jetzt angeschmiert +++

Roter Punkt: Hier siehst du, welche Briefkästen ihn haben

Auf der Website der Deutschen Post kannst du die Briefkästen filtern. Dafür gibst du deinen Wahlort ein und setzt einen Haken im Suchfilter bei „Briefkästen mit Sonntagsleerung“. Im Anschluss werden dir alle Briefkästen angezeigt, die auch an Sonntagen entleert werden.

Auch interessant:

Das geht deutlich schneller, als jeden Briefkasten der Deutschen Post in deiner Region abzugrasen. Die Online-Variante erspart dir also eine Menge Zeit.