Deutsche Bahn in NRW: Chaos in der Nacht! Tausende Fahrgäste verzweifelt und wütend

Eine normale Zugreise mit der Deutschen Bahn endete für Tausende von Reisenden – auch Familien – in einem Albtraum. Und das mitten in der Nacht und mitten in NRW! Die Deutsche Bahn stellte keine Hilfen zur Verfügung. Für viele Betroffene fanden ein schöner, erlebnisreicher Ausflug oder auch der Auftakt einer Urlaubsreise ein hässliches Ende!

Ein Oberleitungsschaden legte nach Informationen der Deutschen Bahn am Samstagabend (24. September) zwischen Ahlen (Westfalen) und Beckum-Neubeckum den Zugverkehr lahm. Was folgte, war ein beispielloses Chaos am Hauptbahnhof Hamm (NRW), bei dem gestrandete Passagiere aus ganz NRW und darüber hinaus plötzlich ohne klare Informationen und Lösungen dastanden.

Deutsche Bahn in NRW: Beschädigte Oberleitung sorgt für Chaos

Die Uhr zeigte bereits Mitternacht an, als Hunderte Reisende vor und in dem kleinen Bahnhof von Hamm verweilten. Zu dieser späten Stunde hatten die meisten Geschäfte längst geschlossen und es war kaum möglich, Verantwortliche der Bahn zu erreichen. Die Anzeigetafel in der Bahnhofshalle verkündete lediglich „erhebliche Beeinträchtigungen im Zugverkehr“ aufgrund des Oberleitungsschadens.

Die verzweifelten Passagiere wurden vor eine schier unlösbare Aufgabe gestellt: Wie sollten sie nun nach Hause kommen?

Keine Busse, keine Taxis, keine Hotelzimmer

Ein Fußball-Fan, der das Spiel in Dortmund besucht hatte und nach Bielefeld zurückkehren wollte, erfuhr kurz vor der Ankunft in Hamm, dass sein Zug dort endete. Eine ausländische Studentin, die zusammen mit ihren Kommilitonen mit der Deutschen Bahn von Düsseldorf nach Hannover reisen wollte, konnte in Hamm niemanden finden, der sie auf Englisch informierte, was eigentlich los ist. So berichtete es unser Reporter vor Ort.

Chaos bei der Deutschen Bahn in NRW: Tausende Fahrgäste stranden in Hamm, stehen plötzlich nachts vor dem Bahnhof. Foto: Wüllner / news 4 Video-Line TV

Zwei Familien, die mit ihren Kindern in Köln schwimmen waren und nach Bielefeld zurückkehren wollten, befanden sich in einer schwierigen Lage. Die müden Kinder und teils aggressive Mitreisende machten die Situation noch stressiger. Um nach Hause zu gelangen, mussten sie ein Taxi aus Bielefeld zum Hammer Hauptbahnhof bestellen, um von dort aus nach Bielefeld zu fahren. Denn im Großraum Hamm waren Taxis nicht mehr verfügbar.

Wie diese Familien gab es viele gestrandete Reisende aus NRW, die verzweifelt nach Lösungen suchten. Denn einen von der Deutschen Bahn organisierten Taxi-Ersatzverkehr oder Ersatzbusse waren nicht in Sicht. Und schnell waren dann sogar die Hotelzimmer in Hamm ausgebucht! Einige Reisende versuchten letztlich, in die entgegengesetzte Richtung zu fahren, um in einer anderen Stadt nach einem Hotel zu suchen.

Ähnliche Szenen spielten sich in Beckum-Neubeckum ab, wo alle von Norden kommenden Züge ihre Fahrt beenden mussten. Über Stunden hinweg fielen immer wieder Züge aus, sodass letztlich von dem Chaos bei der Deutschen Bahn in NRW Tausende Menschen betroffen waren.