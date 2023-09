Deutsche Bahn: Kunden am Ende – jetzt wird auch noch dieser Trend immer schlimmer

Kunden der Deutschen Bahn haben es traditionell nicht leicht. Zuletzt bemerken viele Reisende zudem einen erschreckenden Trend. Aber der Reihe nach.

Wer regelmäßig mit der Deutschen Bahn reist, kennt die Probleme. Züge kommen deutlich zu spät oder fallen sogar ganz aus. Nach Ausfällen werden Sitzplatzreservierungen hinfällig. Züge bleiben wegen technischer Defekte teils stundenlang auf Gleisen stehen. Reisende verpassen Anschlusszüge.

Deutsche Bahn immer teurer?

Die Liste der möglichen Probleme ist extrem lang. Speziell eine ICE-Fahrt quer durch die gesamte Bundesrepublik kann bei der Deutschen Bahn schnell zur qualvollen Odyssee werden. Pendler berichten, dass die Probleme in den vergangenen Jahren immer schlimmer wurden. Und nun stellen sie auch noch einen anderen beunruhigenden Trend fest.

So finden sie, dass die Preise für ICE-Tickets speziell auf längeren Strecken in jüngster Vergangenheit enorm gestiegen seien. Diese Beobachtung machen Kunden zuletzt immer wieder und teilen ihre Erfahrungen in den sozialen Medien.

Deutsche Bahn: Kunden entdecken neuen Trend

Sie behaupten, dass sie bis vor wenigen Jahren noch sehr günstige ICE-Tickets ergattern konnten, wenn sie rund drei Monate im Voraus gebucht hatten. Doch diese Zeiten seien vorbei, monieren sie. Aktuell seien Tickets der Deutschen Bahn für den Fernverkehr auch dann recht kostspielig, wenn Kunden sehr frühzeitig buchen.

Andere Kunden weisen in diesen Diskussionen jedoch immer wieder darauf hin, dass die Tickets nicht per se teurer geworden sind. Lediglich die Art der Preisentwicklung habe sich geändert. So seien die Tickets einst tatsächlich am günstigsten gewesen, wenn man sie rund drei Monate im Voraus kaufte. Aktuell würde man allerdings in der Regel die günstigsten Tickets ergattern, wenn man einen oder zwei Monate vor Reiseantritt bucht.

Die Erklärung dahinter: Drei Monate im Voraus kann die Deutsche Bahn noch nicht präzise abschätzen, wie viele Passagiere eine bestimmte Fahrt buchen. Weil der Konzern daher zunächst von einer vollen Auslastung rechnet, kosten Tickets für jene Fahrten zunächst relativ viel.

Wenn sich in den darauffolgenden Wochen jedoch herausstellt, dass eine bestimmte Fahrt kaum gebucht wird, senkt die Deutsche Bahn den Preis sehr deutlich. Und somit können Kunden häufig ein Schnäppchen ergattern, wenn sie erst dann buchen.