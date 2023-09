Deutsche Bahn: Passagiere können keine Tickets buchen – DAS steckt dahinter

Erst kürzlich sorgte die Deutsche Bahn bei Kunden für Irritationen. Der Konzern hat Änderung an der Buchungsfunktion von Tickets vorgenommen. Millionen von Kunden dürften beim Anblick des neuen Designs plötzlich viele Fragezeichen im Gesicht haben (wir berichteten).

Abermals stehen Passagiere bei der Buchung von Tickets für die nächsten Monate jetzt vor Problemen. Auf X (ehemals Twitter) hat ein Kunde der Deutschen Bahn dieser Tage nachgehakt – und prompt Antwort vom Eisenbahnkonzern erhalten.

Deutsche Bahn: Kunde hat nur eine Frage – „Wann?“

Die Weihnachtstage rücken immer näher. Während die einen über die Feiertage ohnehin frei haben, sitzen andere gerade wiederum an der Urlaubsplanung für die Weihnachtszeit. Und wo feiert sich das heilige Fest am schönsten? Natürlich im Kreise seiner Liebsten. Für viele, die weit entfernt von ihrer Familie oder ihren Freunden wohnen Grund genug, eine Reise in die Heimat zu planen.

Doch wer dieser Tage bereits online versuchte, seine Tickets für Dezember auf der Website der Deutschen Bahn zu buchen, der guckte in die Röhre. Das musste jetzt auch ein DB-Kunde feststellen, der sich auf X (ehemals Twitter) jetzt an das Unternehmen wandte. „Guten Abend! Wann kommt denn der neue Fahrplan für Dezember und ab wann kann man dann buchen?“, fragte der DB-Kunde im Netz. „Habe auf eurer Webseite leider nichts gefunden.“

Die Antwort des Eisenbahnkonzerns sollte nicht lange auf sich warten lassen.

Deutsche Bahn wird deutlich

In der Antwort auf X heißt es: „Fahrkarten für den Dezember 2023 lassen sich wegen des großen Fahrplanwechsels ab dem 11. Oktober 2023 buchen.“ Wer jetzt annimmt, dass das nur in diesem Jahr der Fall ist, der ist allerdings schief gewickelt.

Tatsächlich sind alle Jahre wieder die Dezembertickets erst ab Anfang beziehungsweise Mitte Oktober buchbar. Und sobald die Buchungsoption für Kunden der Deutschen Bahn freigegeben ist, gilt es schnell zu sein: Denn wie das Unternehmen angibt, ist das Kontingent für Spartickets begrenzt. Wer also den ein oder anderen Euro weniger für seine Zugreise ausgeben will, der sollte sich den 11. Oktober im Kalender markieren.