Deutsche Bahn in NRW: Pendler atmen auf – auf diese Nachricht haben sie gewartet

Gute Nachrichten alle, die die Deutsche Bahn in NRW zum Pendeln nutzen!

In NRW kommst du bald stellenweise wieder schneller voran, gibt die Deutsche Bahn bekannt.

Deutsche Bahn: Beliebte Strecke wieder freigegeben

Deutsche Bahn: Zwischen Köln und Düsseldorf sind Bauarbeiten bald abgeschlossen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Rüdiger Wölk

Grund dafür ist, dass eine stark befahrene Strecke wieder freigegeben wird. Noch werden die Züge dort wegen der Streckensperrung umgeleitet, ab Freitag (23. Oktober) können die Fahrten wieder wie gewohnt stattfinden.

Nötig gemacht hat die Sperrung eine Großbaustelle zwischen Langenfeld und Leverkusen, also zwischen der viel befahrenen Strecke zwischen Düsseldorf und Köln rechts des Rheins.

Damit ist am Abend wieder Schluss: „Ab 22. Oktober, 21.00 Uhr, rollen die Züge im Regional- und Fernverkehr wieder, die S-Bahn folgt ab Montag, 25. Oktober, 5.00 Uhr“, teilte eine Bahnsprecherin mit.

Deutsche Bahn: Das ist der Grund für die Bauarbeiten

Das dürfte für viele Menschen eine Erleichterung sein. Täglich passieren insgesamt 380 Züge die Gleise zwischen den beiden Städten in NRW in jede Richtung. Sie wurden während der Bauarbeiten über die linke Rheinseite oder über Wuppertal umgeleitet. Teils waren auch Ersatzbusse unterwegs.

Währenddessen bauten rund 200 Mitarbeiter die Strecke rund um die Uhr um. Unter anderem haben sie ein viertes Gleis fertiggstellt, das die chronisch überlastete Strecke entlasten soll.

Deutsche Bahn: Der RRX soll auf der ausgebauten Strecke fahren und Köln und Dortmund besser verbinden. Foto: IMAGO / Rüdiger Wölk

Zwar ist der Abschnitt zwischen Langenberg und Leverkusen nun einsatzbereit, die Bauarbeiten zwischen Köln und Düsseldorf werden allerdings noch voraussichtlich andauern. In den nächsten Wochen soll vor allem nachts an der Strecke gearbeitet werden. Für weitere Arbeiten sind Sperrungen nur noch an Wochenenden oder von Teilstücken geplant.

Die Arbeiten erfolgen im Rahmen des langfristigen Programms des Rhein-Ruhr-Express (RRX) und sollen spätestens 2024 abgeschlossen sein. Der RRX soll später Köln und Dortmund im 15-Minuten-Takt verbinden. (vh/dpa)