Deutsche Bahn in NRW: Brutal verprügelt! 19-Jähriger erlebt absoluten Albtraum im Zug

NRW. Was ein 19-Jähriger am Freitag in einer Regionalbahn der Deutschen Bahn in NRW auf dem Weg nach Schwerte erlebte, ist ein absoluter Albtraum!

Der junge Mann wurde während seiner Fahrt mit einer Regiobahn der Deutschen Bahn in NRW von Mitreisenden verprügelt!

Deutsche Bahn in NRW: Unbekannte wollen 19-Jährigen ausrauben

Zwei bislang Unbekannte sollen ihr Opfer in einer Regionalbahn von Iserlohn nach Schwerte belästigt und verprügelt haben. Der 19-Jährige sagte aus, dass er in Iserlohn dazugestiegen sei und sich in die Sitzreihe in der Nähe eines Fahrkartenautomaten gesetzt hatte. Daraufhin hätten sich die beiden Männer neben ihn gestellt und ihn angestarrt.

„Als er sie gefragt habe, ob er ihnen helfen könne, sollen diese sofort aggressiv reagiert, sich vor ihm bedrohlich aufgebaut und sein Smartphone und sein Portemonnaie gefordert haben“, so die Polizei.

Deutsche Bahn in NRW: Auf dem Weg von Iserlohn nach Schwerte wurde ein 19-Jähriger von zwei Unbekannten in einer Regionalbahn angegriffen und verprügelt. (Symbolbild) Foto: picture alliance / Johannes Gloeckner | Johannes Gloeckner

Deutsche Bahn in NRW: Unbekannte verprügeln 19-Jährigen im RE

Daraufhin habe er seine Wertsachen in seiner Tasche verstaut, woraufhin die Männer angefangen hätten, ihn im Gesicht und im Nackenbereich zu schlagen. Fluchtartig habe sich der 19-Jährige zu anderen Bahnreisenden bewegt, aber auch hier machten die Angreifer im Vorbeigehen keinen Halt. Eine Frau riet dem jungen Mann, sich beim Fahrzeugführer zu melden.

In Schwerte seien die Angreifer schließlich ausgestiegen und geflüchtet, heißt es weiter. Beide sollen schwarz gekleidet gewesen sein, der eine habe zudem eine weiße Basecap getragen. Am Hauptbahnhof in Dortmund wurde die Bundespolizei informiert. Da der 19-Jährige über Schmerzen klagte, wurde ein Rettungswagen gerufen. Die Polizei hat nun ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischer Erpressung, gemeinschaftlicher Körperverletzung und versuchten Raubes eingeleitet.

Deutsche Bahn in NRW: Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer kann Angaben zu den verdächtigen Personen machen, die sich in der RB 53 von Iserlohn nach Schwerte aufgehalten haben? Die Tat ereignete sich am 19. August zwischen 5:21 Uhr und 5:43 Uhr.

Hinweise können bei der Bundespolizeiinspektion Dortmund unter der Nummer 0800/ 6 888 000 sowie bei jeder anderen Polizeidienststelle abgegeben werden. (ali)