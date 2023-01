Deutsche Bahn in NRW: Mann wirft Steine auf einfahrenden Zug – Lokführer reagiert in letzter Sekunde

Was für ein Irrsinn für eine Deutsche Bahn in NRW! Am Freitag (6. Januar) haben Mitarbeiter der Deutschen Bahn gegen 13 Uhr die Bundespolizei in Hagen wegen eines Angriffs auf einen Güterzug alarmiert. Laut Zeugen soll der Güterzug kurz vor dem Bahnhof in Hohenlimburg angefahren sein, als von dort plötzlich ein Mann in die Strecke gesprungen ist!

Die drei Triebfahrzeugführer haben mehrere Achtungspfiffe abgegeben, um den Mann vor der nahenden Lokomotive zu waren. Daraufhin soll er den Zug mit Schottersteinen beworfen haben, aber nicht aus den Gleisen gegangen sein.

Deutsche Bahn in NRW: Einfahrender Zug wird mit Steinen beworfen

Der Lokführer musste deshalb eine Schnellbremsung einleiten sodass der Güterzug kurz vor dem Steinewerfer zum Stillstand gekommen ist. Als er durch das Bahnpersonal zur Rede gestellt wurde, habe er auch die Männer mit Steinen beworfen und ein Messer hervorgezeigt. Anschließend ist er in Richtung eines angrenzenden Kalkwerkes geflüchtet.

Beamte der Bundespolizei haben ihn gemeinsam mit Kräften der Polizei Hagen gestellt und ihn festgenommen. Gegen den betrunkenen Hagener (rund 1,6 Promille) wird jetzt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr, Bedrohung und versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt.