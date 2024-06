Deutsche Bahn in NRW: Hammer-Nachricht! EM-Fans hören ganz genau hin

Es wird das Turnier des Jahres für Deutschland. Denn die Republik ist Gastgeber der UEFA EURO 2024. Vier der Spielstätten liegen sogar in NRW: Köln, Düsseldorf, Gelsenkirchen und Dortmund.

Die Deutsche Bahn bereitet sich nun auf den Ansturm der Fans vor, wenn ab dem 14. Juni die Fan-Massen ins Land strömen und sich das erste Match Deutschland – Schottland in München ansehen wollen oder zu einer der vielen Public-Viewing-Veranstaltungen, unter anderem auch im Ruhrgebiet, fahren.

Jetzt stellt die Deutsche Bahn den „Matchplan“ für die NRW-Bahnhöfe vor. Fußballfans horchen auf.

Deutsche Bahn in NRW kündigt neue Services zur EM an

Die DB erwartet Zehntausende zusätzliche Reisende in den NRW-Bahnhöfen und will sich entsprechend vorbereiten. Seit Monaten wurde ein „Matchplan“ entworfen, der nun offiziell vorgestellt worden ist.

„Als Deutschlands größte Gastgeberin haben wir viel Erfahrung mit großen Besucher- und Reisenden-Strömen in unseren Bahnhöfen. Gerade hier in NRW“, betont Stephan Boleslawsky, Leiter Personenbahnhöfe DB InfraGO im Regionalbereich West. „Ein Sportevent von dieser Größenordnung ist für uns noch mal eine besondere Herausforderung. Wir sind aber gut vorbereitet und werden rechtzeitig zum Anpfiff alle Bahnhöfe mit neuen Services ausgerüstet haben.“

Deutsche Bahn in NRW: Hier gibt es Give-aways für Fans

In vielen Bereichen setzt das Unternehmen den Marker an. So soll mehr Personal eingesetzt werden, mehr Reinigungs- und Technikteams vor Ort unterwegs sein und zusätzliche Informationen für die EM-Fans in den Bahnhöfen ausgeschildert werden. 80 mehrsprachige „Reisenden-Lenker“ sorgen für Orientierung im Bahnhof und auch an den „Welcome Desks“ beraten Mitarbeiter rund um die Anreise. Und auch die Lautsprecherdurchsagen sollen nun nicht nur in Deutsch und Englisch, sondern auch auf Französisch erfolgen.

Zudem hat die Deutsche Bahn beinahe 300 Monitore an den Gleisen erneuert und will darüber auch aktuelle Spielstände durchgeben. Die EM-Linie verbindet Köln, Düsseldorf, Gelsenkirchen und Dortmund und Lichtinstallationen an den vier Hauptbahnhöfen sorgen für die richtige Stimmung zur EM. Jetzt kann’s also losgehen.

Worüber sich Fans noch freuen können: Am Kölner Hauptbahnhof wird es verschiedene Give-aways wie Chipstüten, Kugelschreiber oder auch Print-Tatoos geben und in Gelsenkirchen und Düsseldorf warten zwei neue Warteräume auf die Bahnhofsbesucher.