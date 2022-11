Deutsche Bahn in NRW: Ende der Maskenpflicht? Gesundheitsminister Laumann mit klarer Ansage

Zu Hochzeiten der Pandemie galt sie in allen Innenräumen und dort, wo viele Menschen zusammenkamen: die Maskenpflicht. Mittlerweile wurde sie weitgehend abgeschafft, beim Einkaufen zum Beispiel muss keine Maske mehr getragen werden. Doch bei der Deutschen Bahn in NRW ist das Tragen nach wie vor Pflicht. Könnte sich das schon bald ändern?

Nach rund zweieinhalb Jahren Corona-Pandemie sind die meisten Maßnahmen abgeschafft worden: Keine 2G-Regel mehr, keine Kontaktbeschränkungen mehr, (fast) keine Maskenpflicht mehr. Die Deutsche Bahn in NRW hält jedoch weiterhin an dem Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in ihren Fernzügen fest. Während im Fernverkehr eine einheitliche Maskenpflicht gilt, kann für den Nahverkehr jedes Bundesland für sich entscheiden. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (65) fordert diesbezüglich jetzt mehr Einheit.

Deutsche Bahn in NRW: Im Fernverkehr kein Ende der Maskenpflicht

„Ich bin der Meinung, dass man bei der Maskenpflicht in Zügen, Bussen und Bahnen sowohl im Fernverkehr als auch im ÖPNV eine einheitliche Linie braucht. Aktuell ist vom Bund eine Maskenpflicht im Fernverkehr vorgegeben, sodass wir auch in Nordrhein-Westfalen im ÖPNV an der Maskenpflicht festhalten“, sagte Laumann (CDU) zur „Bild“. „Sollten sich die infektiologischen Rahmenbedingungen ändern, sollten sich Bund und Länder auch möglichst gemeinsam auf Änderung verständigen.“ Andernfalls wäre es den Bürgern nur schwer zu vermitteln.

Im Fernverkehr der Deutschen Bahn ist ein bundesweites Ende der Maskenpflicht zurzeit nicht in Sicht. Ein Sprecher zur „Bild“: „Die Deutsche Bahn setzt die behördlichen Vorgaben zum Infektionsschutz um. Seit dem 1. Oktober 2022 gilt für Fahrgäste in allen Fernverkehrszügen der DB bundesweit die gesetzliche Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske. In Nahverkehrszügen sowie in Bahnhöfen gelten die jeweiligen Regelungen der Länder. Wenn die Bundesregierung beziehungsweise Landesregierung die aktuellen Regelungen an die aktuelle Lage anpassen – auch für den Bereich der Mobilität – werden wir diese entsprechend umsetzen.“

Man darf also gespannt sein, wie es in Sachen Maskenpflicht bei der Deutschen Bahn in NRW weitergeht.