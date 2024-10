Die Currywurst-Hauptstadt Deutschlands liegt in NRW – aber nicht im Ruhrgebiet!

Kaum ein Snack ist so verbunden mit dem Ruhrgebiet wie die Currywurst. Schön mit Pommes und Mayo. Was gibt es Besseres? Herbert Grönemeyer besang das Kultgericht bereits aus vollem Herzen. Egal ob im Fußballstadion, am Imbiss oder sogar auf dem Weihnachtsmarkt – für viele Connoisseure gehört die Currywurst hier einfach überall dazu.

Stimmen, die behaupten, die Berliner Variante könne die Ruhrpott-Currywurst vom Thron stoßen, wird entschieden widersprochen. Aber nun ist ein neues Ranking erschienen, das die Currywurst-Hauptstadt der Bundesrepublik küren soll. Wenig überraschend stammt der Spitzenplatz aus NRW – aber NICHT aus dem Ruhrgebiet…

Ranking kürt Currywurst-Hauptstadt

Zugegeben: Das Ranking des Online-Ratgebers „Spielbank.com.de“ dreht sich nicht nur um die Qualität der Currywurst, sondern auch um den Preis und die Menge an Currywurst-Buden pro Stadt. Daraus entwickelt sich eine Gesamtpunktzahl (maximal 200), die über den Platz in der Rangliste entscheidet. Untersucht wurden die 50 größten deutschen Städte, die bei Google Business unter dem Stichwort „Currywurst“ registriert sind.

Das daraus resultierende Bild ist deutlich: In der Top 10 landen acht Städte aus NRW, auch das Ruhrgebiet ist mit Gelsenkirchen (8), Essen (7), Mülheim (6), Dortmund (5) und Bochum (3) vertreten. Doch auf den ersten beiden Plätzen landen zwei NRW-Städte, die nicht im Ruhrpott liegen.

Der zweite Platz gehört Wuppertal – mit 12,4 Currywurst-Buden pro 100.000 Einwohnern, einer Durchschnittsbewertung von 4,43 Sternen und einem Preis von 3,28 Euro (Currywurst) bzw. 5,47 Euro (Currywurst mit Pommes). Ergibt eine Gesamtpunktzahl von 177 von 200 Punkte.

Ruhrgebiet landet nicht auf Platz 1

Doch die Stadt, die Platz 1 erobert – und sich damit zur Currywurst-Hauptstadt Deutschlands kürt – ist… Krefeld! Das kommt für viele sicherlich unerwartet. 10,6 Buden pro 100.000 Einwohner, durchschnittlich mit 4,4 Sternen bewertet. Und sowohl mit als auch ohne Pommes ist das Gericht in Krefeld im Schnitt drei Cent billiger als in Wuppertal.

Das sorgt am Ende für drei Punkte mehr im Gesamtranking – wodurch Krefeld mit 180 von 200 möglichen Punkten auf dem ersten Platz landet.