Cranger Weihnachtszauber: Am Glühwein-Stand macht plötzlich diese irre Nachricht die Runde

„Crange ist nur einmal im Jahr…“ So lautet die Hymne des größten Volksfestes in NRW. Doch in gewisser stimmt sie nicht mehr. Seit einigen Jahren hat die große Cranger Kirmes eine kleine Schwester: den Cranger Weihnachtszauber.

Seit dem 21. November und noch bis zum 30. Dezember strömen täglich die Massen zum Cranger Weihnachtszauber in Herne. Doch plötzlich macht an den Ständen mit Glühwein und gebrannten Mandeln eine irre Nachricht die Runde. Alle Crange-Fans sind sofort elektrisiert!

Cranger Weihnachtszauber läuft gerade – da trudelt eine Nachricht ein

Nein, es geht nicht darum, dass eine beliebte Top-Attraktion in diesem Jahr leider kurzfristig abgesagt hat (>>> hier mehr dazu). Sondern: Während auf dem Festplatz gerade erst die funkelnden Lichter des großen Baums erstrahlen, sich die täglich rund 5000 Besucher beim Eisstockschießen vergnügen oder aus dem Riesenrad den Blick von oben genießen, macht das Stadtmarketing der Stadt Herne eine große Ankündigung.

Das Plakat für die Cranger Kirmes 2025 ist fertig! Am Dienstag, 3. Dezember, wird es unter anderem von Oberbürgermeister Dr. Frank Dudda offiziell präsentiert. Doch während das Motiv und das jährlich wechselnde Motto noch streng geheim sind, wird das Datum schon verraten.

Cranger Kirmes 2025 so früh wie nie

Fest steht nämlich, dass die Cranger Kirmes so früh beginnt wie noch nie: erstmals schon am 31. Juli. Bis zum 10. August 2025 drehen sich dann die Karussells auf dem Kirmesplatz am Rhein-Herne-Kanal – dort wo jetzt gerade noch der Cranger Weihnachtszauber die Menschen auf das Fest der Feste einstimmt.

Also, liebe Kirmes-Fans: Genießt jetzt noch für ein paar Wochen den gemütlichen Cranger Weihnachtszauber. Und dann dürft ihr euch auch schon wieder auf die Cranger Kirmes freuen, bei der es sieben Monate später traditionell heißt: „Piel op no Crange!“