Cranger Weihnachtszauber mit irrem Angebot – es passiert, wenn alle anderen Besucher nach Hause gehen

Fans von Glühwein, gebrannten Mandeln und Co. kommen endlich wieder auf ihre Kosten: Zahlreiche Weihnachtsmärkte sind gestartet! Dazu gehört auch der Cranger Weihnachtszauber – doch das eigentliche Highlight folgt erst Tage nach der Eröffnung…

Wenn der Cranger Weihnachtszauber in der Adventszeit jeden Abend um 21.45 Uhr schließt, müssen alle Besucher das Veranstaltungsgelände verlassen – normalerweise. Doch in diesem Jahr ist das anders. Die Verantwortlichen haben sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen.

Cranger Weihnachtszauber mit einer „Weltpremiere“

Es geht um einen Glaskasten, der zwischen Fahrgeschäften und Glühweinbuden auf dem Cranger Weihnachtszauber steht. Wirft man einen Blick dort hinein, erkennt man unter anderem ein Bett und einen Schreibtisch. Vor dem Kasten sind einige Tannenbäume aufgebaut. „Hotel zum Grinch“ steht drübergeschrieben. „Das ist eine Weltpremiere und gibt es sonst nirgendwo“, verkündet Alexander Talash, Pressesprecher des Cranger Weihnachtszaubers, stolz.

Das Hotel auf dem Cranger Weihnachtszauber. Hier können sich Besucher für 24 Stunden einmieten. Foto: Charmaine Fischer / DER WESTEN

Doch was hat es mit dem Glaskasten auf sich? „Hier kann man übernachten“, erklärt Talash. Wie bitte? Ein Hotel mitten auf dem Weihnachtsmarkt? „Man kann sich einmieten – direkt mit schönem Panoramablick auf den Weihnachtsbaum.“ Und wer sich in dem Hotel einmietet, der darf dort 24 Stunden bleiben – somit auch über Nacht. Der Kasten ist insgesamt 15 Quadratmeter groß. Vorhänge sucht man vergebens. Wer sich in dem Mini-Hotel aufhält, muss also damit rechnen von neugierigen Besuchern begutachtet zu werden.

Influencer eröffnen das Hotel

Der kleine Glaskasten eignet sich höchstens für zwei Personen. Die erste Übernachtung ist für Dienstag (26. November) geplant. Die beiden Influencer Finnel und Mandre werden das „Hotel zum Grinch“ feierlich eröffnen und als Erstes eine Nacht dort verbringen.

Die Nacht auf dem Cranger Weihnachtszauber ist übrigens kostenlos. Sich für einen Platz bewerben, kann jeder. Empfangen und eingewiesen werden Hotel-Gäste vom Grinch höchstpersönlich. Wer Interesse an einer Nacht mit exklusiven Einblicken auf dem Cranger Weihnachtszauber hat, der meldet sich mit Terminvorstellung per Mail unter presse@cranger-weihnachtszauber.de.