Cranger Weihnachtszauber eröffnet – kurz danach muss der Veranstalter reagieren

Er steigt wieder in die Lüfte, der „fliegende Weihnachtsmann“ auf dem Cranger Weihnachtszauber. Am Donnerstag (21. November) hat das bunte Treiben auf dem Kirmesplatz in Herne-Crange begonnen.

Seitdem leuchten wieder die Kinderaugen beim Anblick der tausenden Lichter, Karussells und magischen Weihnachtsfiguren beim Cranger Weihnachtszauber. Gleich zu Beginn hat der Veranstalter allerdings auch wichtige Informationen – und muss gleich am ersten Wochenende die Öffnungszeiten anpassen.

Cranger Weihnachtszauber ändert Öffnungszeiten

Die bittere Absage eines Fahrgeschäfts kann den Cranger Weihnachtszauber nicht aufhalten. Kurzerhand hat der Veranstalter Ersatz besorgt und will seine Besucher nach dem miesen Wetter der vergangenen Jahre jetzt mit mehr überdachten Attraktionen locken. Außerdem wird es 2025 erstmals einen Familientag geben. Mehr zu den Neuigkeiten beim diesjährigen Cranger Weihnachtszauber kannst du hier nachlesen >>>

++ Zeltfestival Ruhr in Bochum macht es offiziell ++ Rea Garvey eröffnet ++ Weitere Acts bestätigt ++

„Wirklich sehr schön geworden“, sagt eine der ersten Besucherinnen am Donnerstag. Ab jetzt öffnet die Winterkirmes bis zum 30. Dezember wochentags zwischen 14 Uhr und 21.45 Uhr, am Wochenende schon ab 12 Uhr. Doch gleich am ersten Wochenende gibt es eine Ausnahme.

So darf das bunte Treiben am Sonntag (24. November) erst um 18 Uhr beginnen. Grund dafür ist der stille Feiertag (Totensonntag) in NRW, an dem Gläubige in Ruhe den Verstorbenen gedenken sollen. Im späteren Verlauf bleibt der Cranger Weihnachtszauber an zwei Tagen geschlossen: an Heiligabend und am 1. Weihnachtsfeiertag.

++ Weihnachtsmarkt Dortmund: Dubai-Fans auf Wolke Sieben – HIER gibt es den Trend für nur 1,50 Euro ++

Wichtige Infos für Besucher

Für Auswärtige hat der Veranstalter zudem noch wichtige Anreise-Infos, um möglichst alle Nerven zu schonen. Wer von der Anschlussstelle der A42 Herne-Wanne kommt, solle im besten Fall den Parkplatz P3 nutzen (zum „Adolf-Brenne-Weg“ navigieren). „Das Navigationsgerät führt euch direkt über den U-Turn zur vorgegebenen Parkplatzfläche.“

Mehr Themen:

Wer mit dem Bus anreist, kann wieder auf die Kirmeslinie 322 setzen, auf der freitags bis sonntags zusätzliche Gelenkbusse zum Wanne-Eickeler Hauptbahnhof und Herner Bahnhof eingesetzt werden. Dann kann der Spaß ja beginnen.