Cranger Weihnachtszauber zieht jetzt Konsequenzen – DAS musst du bei deinem Besuch beachten

Herne. Die Corona-Zahlen in Deutschland steigen weiter an. Um das zu unterbinden, werden fast überall Konsequenzen gezogen. Auch beim Cranger Weihnachtszauber musst du jetzt einiges beachten.

Entspannt einen Glühwein trinken mit dem Geruch von gebrannten Mandeln und Co. in der Nase: Die Weihnachtsmärkte haben grade Hochsaison! Auch der Cranger Weihnachtszauber läuft seit dem 18. November. Doch Besucher müssen sich jetzt an verschärfte Regeln halten.

Cranger Weihnachtszauber: Bei deinem Besuch gibt es einiges zu beachten (Archivfoto). Foto: IMAGO / blickwinkel

Cranger Weihnachtszauber: DAS müssen Besucher jetzt wissen

Wie die Stadt Herne mitteilt, gilt ab sofort eine Maskenpflicht beim Cranger Weihnachtszauber! Diese gilt sowohl für öffentliche Flächen im Bereich der Einlasskontrolle als auch für den Bereich der dortigen Impfstellen.

Die Stadt Herne hat angekündigt, die Einhaltung der Maskenpflicht zu kontrollieren. Auf dem Gelände gelten auch weiterhin 2G und die Abstands- und Hygieneregeln.

Das ist der Cranger Weihnachtszauber:

Weihnachtskirmes im Ruhrgebiet

Pendant zur Cranger Kirmes im Winter

Größter mobiler Weihnachts-Themenpark Europas (25.000 Quadratmeter)

Eisbahn und Eisstockschießen und Weihnachtsmarkt

Cranger Weihnachtszauber: 2G bleibt weiter bestehen

Da es sich um eine private Veranstaltung handelt, muss der Veranstalter die Einhaltung der Vorschriften überprüfen. Auch in den Gastro-Betrieben auf dem Cranger Weihnachtszauber gilt: 2G und Maske an beim Verlassen des Tisches!

Die verschärften Corona-Maßnahmen stellen viele Weihnachtsmärkte im Ruhrgebiet vor einem Problem. Was ein Händler aus Bochum über ausbleibenden Besuch zu sagen hat, kannst du in diesem Artikel nachlesen. (cf)