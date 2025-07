Veranstalter nennen Details für Cranger Kirmes – neue Maßnahmen sollen Anreise leichter machen

Die Cranger Kirmes, das größte Volksfest Nordrhein-Westfalens, findet 2025 vom 31. Juli bis 10. August statt. Erwartet werden über vier Millionen Besucherinnen und Besucher. Die Stadt Herne hat dafür ein umfassendes Mobilitätskonzept entwickelt. Es verzahnt verschiedene Verkehrsmittel optimal, um eine reibungslose An- und Abreise zu ermöglichen.

Wegweiser zur Cranger Kirmes

Neu in diesem Jahr sind Markierungen auf Gehwegen von der Rathausstraße bis zum Kirmesplatz. Sie zeigen den direkten Weg vom Hauptbahnhof Wanne-Eickel zum Fest. Diese Orientierungshilfen werden vom Fachbereich Tiefbau und Verkehr installiert und sollen die Besucherströme besser leiten.

Das Fahrrad bleibt eine beliebte Anreisemöglichkeit: „Die schönste Form der Anreise zur Cranger Kirmes ist für mich das Fahrrad.“ Fünf bewachte Abstellplätze stehen bereit. Ein Ticket kostet einen Euro pro Tag. Für E-Bikes gibt es Ladesäulen. Zentral können Besucher ihre E-Scooter an ausgewiesenen Standorten abstellen.

Neuer Parkplatz auf der Cranger Kirmes geschaffen. Foto: HCR

Der ÖPNV bietet ebenfalls praktische Verbindungen. Pendelbusse fahren im Zehn-Minuten-Takt vom P+R-Parkplatz Forellstraße/Westring zum Kirmesgelände. Ein Kombi-Ticket für bis zu fünf Personen kostet 7,99 Euro.

Noch mehr News:

Cranger Kirmes: Planung für Autofahrer

Für Autofahrer wurde ein neuer Parkplatz mit 260 Stellplätzen an der A42-Zufahrt Herne-Crange eingerichtet. Diverse Flächen in der Nähe des Kirmesplatzes sind gebührenpflichtig zugänglich. Zum Schutz vor Verkehrschaos treten ab dem 25. Juli umfangreiche Straßensperrungen in Kraft.

Ab Freitag, 25. Juli, 8 Uhr:

Heerstraße von Corneliusstraße bis Dorstener Straße.

Heerstraße von Corneliusstraße bis Dorstener Straße. Dorstener Straße zwischen Recklinghauser Straße und A42-Auf-/Abfahrt Herne-Crange.

Ab Kirmesbeginn, 31. Juli, zusätzlich:

Die Hertener Straße wird bei Bedarf zwischen 18-22 Uhr (werktags) bzw. 15-22 Uhr (Wochenenden) durch eine technische Schranke gesperrt.

Am Familientag (Mittwoch, 6. August) ist eine Sperrung bereits ab 14 Uhr möglich.

Anliegerverkehr zwischen den Kreuzungen Dorstener Straße/Rathausstraße bzw. Dorstener Straße/Heinitzstraße nur bis 13 Uhr.

Die Dorstener Straße wird ab 13 Uhr an der Kreuzung Recklinghauser Straße gesperrt.

Anwohner und Genehmigungsinhaber dürfen die Heerstraße durchgängig nutzen. Busse und ein Vorrang für den ÖPNV sorgen für freie Wege. Bis zum 10. August gelten diese Regelungen, bevor der reguläre Verkehr zurückkehrt.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.