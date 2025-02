Cranger Kirmes: Bittere Absage! Besucher werden diese Attraktion vermissen

Schlechte Nachrichten für Besucher und Fans der Cranger Kirmes. Der Veranstalter einer beliebten Attraktion hat nämlich angekündigt, dass dieses Jahr die Achterbahn der Kirmes fernbleiben wird.

Auch im Jahr 2025 wird die Achterbahn „Olympia Looping“ nicht auf der Cranger Kirmes stehen. Bereits im vergangenen Jahr hat die große Achterbahn frühzeitig für die Kirmes abgesagt, wie die „WAZ“ berichtet. Stattdessen wird die Achterbahn während der Sommersaison 2025 erneut im österreichischen Vergnügungspark „Wurstelprater“ in Wien stehen, also genau im Zeitraum der Cranger Kirmes.

Cranger Kirmes: Achterbahnen wechseln sich jährlich ab

Schon im vergangenen Jahr ist die Achterbahn der Volksfest-Saison weitgehend ferngeblieben. Neben dem Wurstelprater wurde das Olympia Looping nur auf dem Münchener Oktoberfest aufgebaut und später im Winter-Wonderland im Hyde Park in London. Ob die Attraktion überhaupt noch auf die Cranger Kirmes zurückkehren wird, ist momentan bisher nicht bekannt.

Üblicherweise wechselt sich auf der Cranger Kirmes das Olympia Looping jährlich mit der „Alpina-Bahn“ ab. Aber wird die Achterbahn Alpina-Bahn dieses Jahr auf die Kirmes zurückkehren? Bisher hat sich der Eigentümer der Alpina-Bahn, Oscar Bruch, nicht zu der Zukunft der Attraktion geäußert, wie die „WAZ“ berichtet. Sollte die große Fläche, auf der normalerweise die beiden Achterbahnen im Wechsel stehen, leer bleiben, würde dies für die Cranger Kirmes eine Chance bieten, den Gästen etwas komplett Neues anzubieten.

Kirmes-Experten warnen schon seit längerer Zeit, dass sich die großen Achterbahnen von Volksfesten, wie der Cranger Kirmes, zurückziehen werden. Die Kosten für die Achterbahnen, wie unter anderem Transport, Aufbau und Wartung, seien zu hoch im Verhältnis zu den unsicheren Einnahmen, die auch oft von guten Wetterverhältnissen abhängig sind.

Neue Attraktionen: Groß aber schnell aufzubauen

Stattdessen werden Attraktionen immer beliebter, die zwar groß, aber schnell aufzubauen sind. Im vergangenen Jahr war die neue Aussichtsplattform „Look“ ein Höhepunkt der Cramer Kirmes. Der 71 Meter hohe Turm ermöglicht den Besuchern eine beeindruckende Sicht auf den Kirmesplatz.

Ob dieses Jahr erneut die Alpina-Bahn auf der Cranger Kirmes stehen wird oder die Fläche eine komplett neue Attraktion bekommt, ist bisher unbekannt.