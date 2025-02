Zahlen lügen nicht, sagt man. Und tatsächlich zeigt diese Statistik eine bittere Wahrheit in NRW. Es geht um Fachkräfte, die gefühlt in allen Branchen und Bereichen fehlen. Nicht nur in NRW, sondern in ganz Deutschland. Dennoch gibt es Jobs, die besonders Bedarf haben.

Experten der Karriereplattform „JobLeads“ haben ermittelt, welche Bundesländer 2025 am stärksten vom Fachkräftemangel betroffen sind. Tatsächlich macht NRW keine gute Figur, was diverse Parameter angeht. Doch der Reihe nach!

NRW: Traurige Zahlen! Hier fehlen an allen Ecken und Enden Fachkräfte

Eines vorweg: Hamburg hat den größten Fachkräftemangel in Deutschland. NRW aber hat bundesweit die meisten Stellenanzeigen online – über 240.000 Jobs sind hier zu finden. Konkret sieht es laut „JobLeads“ so aus, dass die meisten Stellenanzeigen in NRW im Bereich Rechtswesen vorliegen: über 17.600 Fachkräfte werden gesucht.

Weitere gefragte Branchen sind Sport, Logistik und Verwaltung. Die wenigsten Stellenanzeigen in NRW gibt es interessanterweise im Bereich Design, wenngleich auch hier über 10.000 vakante Stellen zu vergeben sind. Und auch der Trend zu Remote-Jobs ist auch im bevölkerungsreichsten Bundesland klar ersichtlich: Über 44.500 Stellenanzeigen sind reine Remote-Arbeitsplätze, das sind immerhin 19 Prozent aller NRW-Stellenanzeigen.

Können wichtige Jobs schon bald besetzt werden?

Die Daten wurden zwischen dem 19. Dezember und dem 14. Januar erhoben und überprüft. Die Experten leiteten zunächst den Beschäftigungsanteil auf Länder-Ebene ab, berechneten den Anteil des Bundeslandes an der Bevölkerung und leiteten die Branche des Bundeslandes ab, indem sie die bundesweite Beschäftigung durch den Bundesland-Anteil teilten.

Nachfrage und Angebot wurden abgeglichen, für die Daten berechneten die Experten eine Gesamtpunktzahl, die die Stellenanzeigen und die Anzahl der Erwerbstätigen in jedem Bundesland in einen Zusammenhang bringt. Bleibt zu hoffen, dass die große Fachkräftelücke in NRW schon bald geschlossen werden kann…