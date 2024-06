Cranger Kirmes: Notstand schon vor Eröffnung – Besucher könnten es zu spüren bekommen

Am 1. August steht es los – das größte Volksfest in ganz NRW beginnt dann wieder! Die Cranger Kirmes steht in den Startlöchern.

Am 2. August, zur großen Eröffnungsfeier, wird Schlagerstar Vanessa Mai in der Festhalle erwartet. Am Abend gibt es dann um 22.30 Uhr das Eröffnungsfeuerwerk. Ein Highlight jagt das nächste! Doch die Schausteller haben Bauchschmerzen vor dem Beginn.

++ Lesenswert: Cranger Kirmes macht es offiziell – Besucher trauen ihren Augen kaum! ++

Massives Problem im Vorfeld der Cranger Kirmes

Wie „Radio Herne“ berichtet, gibt es einen massiven Personalmangel. Fast alle Schausteller haben Probleme, neue Arbeitskräfte für die Kirmes zu finden. So beliebt die Kirmes auch ist (3,8 Millionen Besucher 2023, im Rekordjahr 2008 waren es sogar 4,7 Millionen): offenbar will kaum jemand mehr den stressigen Job auf dem Rummel machen! Egal ob an der Mandelbude, der Achterbahn oder beim Losverkauf – Beschäftigte werden überall händeringend gesucht.

Die Höhepunkte der Cranger Kirmes 2024

Donnerstag, 1. August: Showprogramm am Reiterhof

Freitag, 2. August: Vanessa Mai und Eröffnunsgfeuerwerk

Dienstag, 6. August: Kindernachmittag

Mittwoch, 7. August: Familientag und Schlagerherz auf Crange

Sonntag, 11. August: Abschlussfeuerwerk

Folge der Corona-Pandemie sorgt für die Personalnot

Gegenüber „Radio Herne“ erklärt der Präsident des Deutschen Schaustellerbundes, Albert Ritter, dass vor allem jene Saisonkräfte fehlen, die während der Corona-Pandemie nicht mehr beschäftigt werden konnten. Sie haben mittlerweile das Weite gesucht und verdienen in anderen Branchen ihr Geld.

Die Kirmesbetreiber hoffen trotzdem, das sich noch zahlreiche Kurzentschlossene melden. Bewerbungen auf Jobs bei der Cranger Kirmes sind über die Arbeitsagentur möglich, ansonsten auch direkt auf dem Festplatz bei den Schaustellern. Teilweise läuft der Aufbau der Geschäfte bereits.

Mehr Themen für dich:

Sollte es bei dem großen Personalmangel auf der Cranger Kirmes bleiben, dürften auch die Besucher die Probleme zu spüren bekommen. Längere Wartezeiten etwa bei den Imbissständen und gestresste und überarbeitete Schausteller wären denkbare negative Folge. Bleibt zu hoffen, dass sich noch einige Arbeitswillige melden und bewerben!