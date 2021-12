Corona in NRW: Ministerpräsident Hendrik Wüst haut vor Corona-Gipfel auf den Tisch – „Ist zu wenig“

In Düsseldorf liegt das politische Machtzentrum von Nordrhein-Westfalen. Doch seit wann ist das so und wie viele Politiker sitzen eigentlich im Landtag.

Teilweise gibt es schon neue Corona-Regeln für NRW. Seit Donnerstag gilt wieder die Maskenpflicht an den Schulen im Unterricht. Es ist eine Maßnahme, um das Corona-Infektionsgeschehen auch in NRW einzudämmen.

Am Donnerstag bei der Ministerpräsidentenkonferenz werden weitere strengere Regeln besprochen, die auch die Corona-Maßnahmen in NRW weiter verschärfen könnten. Ministerpräsident Hendrik Wüst hatte sich zuvor schon klar positioniert.

Hendrik Wüst, neuer Ministerpräsident von NRW, muss die vierte Corona-Welle bewältigen. Foto: picture alliance/dpa | Marius Becker

Corona-Newsblog: Die Lage in NRW

Corona in NRW (Stand 2. Dezember)

7-Tage-Inzidenz: 282,7

Neue Corona-Fälle: 9.085

Todesfälle insgesamt: 19.075

2. Dezember:

8.31 Uhr: Ministerpräsident Hendrik Wüst haut vor Corona-Gipfel auf den Tisch

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat vor der Bund-Länder-Runde an diesem Donnerstag konsequente Entscheidungen im Kampf gegen die dramatisch hohen Corona-Zahlen verlangt. „Wir dürfen heute in der Ministerpräsidentenkonferenz keine halben Sachen machen, sondern müssen die vierte Welle entschlossen brechen“, sagte der aktuelle Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz in Berlin. „Die Länder brauchen dazu den bewährten Instrumentenkasten der Pandemiebekämpfung.“ Gerade Hotspots wie Sachsen und Bayern seien dringend darauf angewiesen. „Ein ausgedünnter Instrumentenkasten ist zu wenig“, betonte Wüst.

Es sei ist richtig, „dass die Politik erkannte Fehler auch korrigiert - gerade, wenn es um unsere Gesundheit, um Leib und Leben geht“, sagte Wüst mit Blick auf den voraussichtlichen Nachfolger von Angela Merkel (CDU) im Kanzleramt, Olaf Scholz (SPD). Er sei „dankbar, dass er zugesagt hat, dass er das Infektionsschutzgesetz erneut spürbar nachbessern möchte. Das muss jetzt aber auch konsequent geschehen.“

7.02 Uhr: Ab heute wieder Maskenpflicht im Unterricht an den Schulen

Die rund 2,5 Millionen Schülerinnen und Schüler in Nordrhein-Westfalen müssen ab diesem Donnerstag wieder eine Corona-Schutzmaske im Unterricht tragen. Die Landesregierung führte angesichts der vierten Welle und des ersten in NRW bestätigten Falls der neuen Omikron-Variante die Maskenpflicht am Sitzplatz wieder ein. Sie war erst Anfang November mit Verweis auf die noch umfangreicheren Corona-Tests an den Schulen ausgesetzt worden.

1. Dezember

15.36 Uhr: Beschränkung von Großveranstaltungen laut CDU schon ab Samstag in NRW

In NRW sollen schon ab diesem Samstag deutliche Beschränkungen der Zuschauerzahlen bei Großveranstaltungen wie Fußballspielen gelten. Das kündigte CDU-Landtagsfraktionschef Bodo Löttgen am Mittwoch in einer Sondersitzung des Düsseldorfer Landtags zur Corona-Krise an. Die schwarz-gelbe Koalition entscheide sich „für eine signifikante Reduzierung der Zuschauerzahlen schon ab Samstag“.

Zuvor hatte Löttgen, der auch im Aufsichtsrat von Borussia Dortmund sitzt, unter Protestrufen aus dem Plenum gesagt: „Es gibt in der Bundesrepublik keinen sichereren Ort als ein Stadion.“ Dort gebe es „knallharte Kontrolle“ und die An- und Abreise der Fans erfolge „schließlich in 3G-kontrollierten Verkehrsmitteln“.

Die NRW-Koalition werde dennoch Beschränkungen beschließen, weil Bilder tausender jubelnder Fußballfans ohne Maske und Bilder von Hubschraubern, die schwerkranke Covid-Patienten durch die Republik transportierten, nicht zusammenpassten. „Wir wollen und werden diese Bilder des Fußballs nicht mehr sehen“, sagte Löttgen. Grünen-Fraktionschefin Verena Schäffer warf Löttgen „Realitätsverlust“ vor.

11.20 Uhr: Corona in NRW: Vize-Ministerpräsident Stamp platzt der Kragen, als er Söder reden hört

Das war zu viel für Familienminister Joachim Stamp! Der FDP-Mann konnte nicht ertragen, was Bayerns Ministerpräsident Markus Söder im ARD-Extra am Dienstagabend von sich gab.

NRW-Minister Joachim Stamp regt sich über Bayerns Regierungschef Markus Söder auf. Foto: picture alliance / SvenSimon | Frank Hoermann/SVEN SIMON, picture alliance / Flashpic | Jens Krick

Söder forderte in der Sendung bundesweit einheitliche Maßnahmen und teilte dann gegen NRW aus. „Wundert mich, dass es das in einigen Ländern noch gar nicht gab“, sagte Söder etwa in Bezug auf die Maskenpflicht in Schulklassen, die NRW nun wieder einführen will.

Dann verlangte der CSU-Parteichef „Geisterspiele“ in der ganzen Bundesliga bis Weihnachten. „Wenn Weihnachtsmärkte geschlossen werden oder nicht stattfinden, dann kann es keine vollen Stadien geben.“ Dabei sind in NRW die Weihnachtsmärkte gar nicht abgesagt. Jedoch erklärte auch schon Ministerpräsident Hendrik Wüst, dass er bei Fußballstadien handeln wolle.

Laut Söder hätten die Bilder vom Derby Köln gegen Gladbach jedenfalls die Menschen „sehr verunsichert“. Deswegen plädierte er dafür, dass das Topspiel zwischen dem BVB und FC Bayern am Samstagabend in Dortmund ganz ohne Zuschauer ausgetragen werden soll.

Joachim Stamp konnte daheim vor dem Fernseher nicht an sich halten und postete direkt über Twitter: „Wir nehmen gerne und selbstverständlich Notfall-Patienten aus Bayern auf. Dass ausgerechnet der bayerische MP Söder erklärt, was wir zu tun hätten, ist schwer erträglich.“

Wir nehmen gerne und selbstverständlich Notfall-Patienten aus Bayern auf. Dass ausgerechnet der bayerische MP #Soeder erklärt, was wir zu tun hätten, ist schwer erträglich. #Demut #Impfquote #ARDExtra — Joachim Stamp (@JoachimStamp) November 30, 2021

Tatsächlich ist die 7-Tage-Inzidenz im Freistaat mit 589 mehr als doppelt so hoch wie in NRW. Auf bayerischen Intensivstationen werden aktuell laut DIVI-Intensivregister 1077 Patienten behandelt, im weitaus bevölkerungsreicheren NRW dagegen lediglich 708. Dafür liegt NRW bei der Impfquote klar vor Bayern (71,7 gegenüber 66,8 Prozent bei den Zweitimpfungen). Die Ratschläge aus dem Süden erscheinen Stamp daher fehl am Platze.

Damit ist er nicht alleine: Auch der FDP-Landtagsabgeordnete Henning Höne empört sich über den neuerlichen TV-Auftritt von Markus Söder: „Haben die Regierungschefs der 15 anderen Länder, die fast alle seit 1,5 Jahren niedrigere Infektionszahlen haben, eigentlich nie Zeit für ARD und ZDF“, fragt er sich am Dienstabend. Dann bezeichnete er Söder giftig als „Sputnik-V-Erstkunden". Eine Anspielung darauf, dass Söder für sein Bundesland eigenständig den russischen Impfstoff bestellen wollte, nun aber den Bund bei der Anschaffung ausreichend vieler Impfstoffe in der Verantwortung sieht.

Haben die Regierungschefs der 15 anderen Länder, die fast alle seit 1,5 Jahren niedrigere Infektionszahlen haben, eigentlich nie Zeit für ARD und ZDF? #ARDExtra pic.twitter.com/U6g0TPKMwH — Henning Höne (@henninghoene) November 30, 2021

Es ist nicht das erste Mal, dass Stamp über Markus Söder motzt. Nachdem der Bayerische Verwaltungsgerichtshof die von Söder im März 2020 verhängte Ausgangssperre für rechtswidrig erklärte, teilte Stamp gegen München aus: „Was sind Armin Laschet und ich von Söder kritisiert worden, weil wir in NRW keine landesweite Ausgangssperre verhängt haben. Nun ist amtlich: Söder hat die Verfassung gebrochen. Wenn er auch nur einen Funken Anstand hätte, würde er sich mindestens öffentlich entschuldigen.“

Im Bundestagswahlkampf bezeichnete er die Söder-Truppe als böse „Stiefschwester aus Grimms Märchen“. Er mutmaßte, dass die Christsozialen Söder 2025 zum Kanzler machen wollen, „egal mit welchen Mitteln“.

Joachim Stamp und Markus Söder – das wird keine freundschaftliche Achse Düsseldorf-München mehr!