Diese Impfstoff-Arten gibt es und so funktionieren sie.

Corona in NRW: Chaos bei Impfaktion! Aufruf der Stadt – Menschen sollen nicht mehr kommen

Chaos bei einer Corona-Impfaktion in NRW!

Die Corona-Zahlen schießen deutschlandweit in die Höhe. Auch in NRW steigt die Inzidenz an. Grade wurde für das Bundesland im Freizeitbereich 2G und 2G-Plus beschlossen. Bedeutet: Ohne eine Impfung oder eine überstandene Corona-Infektion geht fast gar nichts mehr!

Corona in NRW: Lange Schlangen für die Impfung. Foto: Tim Oelbermann

Corona in NRW: Impfaktion läuft aus dem Ruder

Und auch die Booster-Impfungen laufen an. Ebenfalls ein Grund, warum aktuell wieder vermehrt geimpft wird. Bei einer Stadt ist eine Impfaktion jetzt aus dem Ruder gelaufen!

------------------

Corona in NRW (Stand: 16. November):

7-Tage-Inzidenz: 176,6

Neue Covid-19-Fälle: 4.230

Corona-Todesfälle insgesamt: 18.539

--------------------

Corona in NRW: Hoher Andrang fürs impfen

Mit solch einem Andrang hatte die Stadt Remscheid wohl nicht gerechnet: Bereits vor dem Start der Aktion um 11 Uhr im Gesundheitshaus an der Hastener Straße hatte sich vor dem Eingang eine lange Schlange gebildet. Deswegen rief die Stadt ihre Bürger in einer offiziellen Mitteilung dazu auf: Bleibt Zuhause!

Corona in NRW: Stadt bittet die Menschen Zuhause zu bleiben

Laut unseren Informationen sollen in der Spitzenzeit rund 150 Menschen gewartet haben. Eine ältere Dame soll sogar kollabiert sein. Die Feuerwehr und DRK rückten an. Sie bauten Zelte auf und verteilten Heißgetränke.

-----------------

Weitere Nachrichten aus NRW:

NRW/Gevelsberg: Polizistinnen lassen Kollegen bei Schießerei zurück – Urteil gefallen! Verteidiger fassungslos

Köln: Nach Leichenfund im Rhein hat die Polizei eine furchtbare Vermutung

Netto in Bottrop: Teenager betritt den Discounter – plötzlich bedroht er die Kassiererin

-------------------

Unseren Corona-Blog zur aktuellen Lage in NRW findest du übrigens >>>HIER (cf)