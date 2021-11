In einem Netto in Bottrop zückte ein Teenager ein Messer und bedrohte die Kassiererin. (Symbolbild)

Netto in Bottrop: Teenager betritt den Discounter – plötzlich bedroht er die Kassiererin

In einem Netto in Bottrop kam es am Montag zu unschönen Szenen!

Ein Jugendlicher bedrohte eine Angestellte des Netto in Bottrop mit einem Messer und forderte Geld von ihr.

Netto in Bottrop: Teenager geht in Discounter und zückt Messer

Am Montagabend betrat der Täter gegen 20.15 Uhr den Discounter in Bottrop-Eigen und schlenderte knapp fünf Minuten zwischen den Regalen herum, bis sich kein weiterer Kunde mehr an der Kasse befand.

Unter dem Vorwand, einen Kauf tätigen zu wollen, trat er an die Kasse. Als die Mitarbeiterin des Netto gerade die Kasse öffnete, zog er plötzlich ein Messer und bedrohte die Frau damit.

Netto in Bottrop: Täter bedroht Kassiererin mit Messer

Dann griff er in die Kasse und schnappte sich die darin befindlichen Scheine. Anschließend flüchtete er zu Fuß in unbekannte Richtung.

Nun sucht die Polizei nach dem Räuber. Die Täterbeschreibung lautet wie folgt: Männlich, ca. 17 bis 18 Jahre, ca. 170 bis 180 cm, komplett in schwarzer Bekleidung, trug vermutlich einen Kapuzenpulli.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter 0800 2361 111.