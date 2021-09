Corona in NRW: Große Panne bei Impfungen! 74 Menschen bekamen abgelaufenen Stoff

Corona ist auch in NRW weiterhin eins der bestimmenden Themen.

Nun gab es in NRW eine große Panne. 74 Menschen erhielten abgelaufenen Impfstoff gegen das Coronavirus.

Corona in NRW: Bei einigen Impfungen ist es zu einer Panne gekommen. (Symbolbild9 Foto: IMAGO / Andre Germar

Corona in NRW: Große Panne bei Impfungen!

Im Kreis Steinfurt haben 74 Personen abgelaufenen Impfstoff gegen das Coronavirus erhalten. Durch eine interne Kontrolle sei aufgefallen, dass das Vakzin von Biontech zum Zeitpunkt der Impfung um wenige Tage abgelaufen gewesen sei, sagte ein Sprecher des Kreises am Dienstag.

Eingesetzt worden sei der Impfstoff bei mobilen Aktionen zwischen dem 12. und dem 22. September an Berufskollegs in Rheine und Steinfurt sowie auf einer Ausbildungsmesse in Rheine. Für die 74 Geimpften bestehe keine Gesundheitsgefährdung.

Corona in NRW: 74 Menschen bekamen abgelaufenen Stoff

Man habe Experten aus dem Umfeld der Ständigen Impfkommission und der Firma Biontech zu Rate gezogen, schilderte der Kreissprecher. Demnach sei es sehr wahrscheinlich, dass das Vakzin trotz des überschrittenen Verwendungsdatums noch eine ausreichende Schutzwirkung entfalte.

In 43 Fällen war der Impfstoff um zwei Tage, in zwei Fällen um drei Tage und in 29 Fällen um neun Tage abgelaufen. Das Gesundheitsamt habe alle Betroffenen angeschrieben und ihnen eine Untersuchung auf Antikörper angeboten. In einem externen Labor werde dann festgestellt, ob eine Immunisierung erreicht worden sei. (gb mit dpa)