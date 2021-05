Corona in NRW: Für Geimpfte und Genesene gibt es ab Montag DIESE Lockerungen.

Corona in NRW: Diese Erleichterungen erfahren Geimpfte ab Montag

Jetzt ist es soweit! Am Montag haben Geimpfte gegen Corona in NRW besondere Rechte im Vergleich zu Nicht-Geimpften. Das hat Ministerpräsident Armin Laschet am Wochenende bekanntgegeben.

Für sie kommen vor allem einige Erleichterungen im Alltag hinzu, die durch die Regeln im Kampf gegen Corona in NRW den Alltag ein wenig komplizierter gestalten.

Corona in NRW: Erleichterungen für Geimpfte ab Montag

Man müsste mal wieder zum Friseur? Ohne Schnelltest nicht möglich. Es müssten mal wieder neue Schuhe gekauft werden? Einen Termin zum Click&Meet gibt es erst mit negativen Testergebnis. Ein Besuch im Zoo mit der ganzen Familie? Richtig geraten, nur mit Schnelltest möglich.

Corona in NRW: Für Geimpfte und Genesene gibt es ab Montag DIESE Lockerungen. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB

Das ist das Bundesland Nordrhein-Westfalen (NRW):

ist das bevölkerungsreichste Bundesland mit 17.947.221 Einwohnern (Stand: Dezember 2019)

Landeshauptstadt: Düsseldorf

größte Stadt: Köln

seit 1949 ein Bundesland der Bundesrepublik Deutschland

Ministerpräsident ist Armin Laschet (CDU), Regierungsparteien sind CDU und FDP

Durch die Bundesnotbremse braucht es in NRW fast überall, wo man Zugang zu Einrichtungen oder speziellen Angebot haben möchte, einen negativen Corona-Test. Für Geimpfte wird sich diese Regelung jetzt ändern.

Corona in NRW: Keine Schnelltests mehr vor Zoobesuchen, Einkaufsbummeln….

Wie NRW-Ministerpräsident Armin Laschet erklärt hat, gilt ab Montag die Testpflicht in Nordrhein-Westfalen für Geimpfte nicht länger.

Mit dem Nachweis, die zweite Impfdosis gegen das Coronavirus erhalten zu haben, braucht es für diese Personen keinen Test mehr beim „Click and Meet“ im Einzelhandel, dem Besuch der Außenbereiche von Zoos und Botanischen Gärten oder bei den zulässigen sogenannten körpernahen Dienstleistungen.

Corona in NRW: Geimpfte und Genesene bekommen mehr Freiheiten

Auch die Testpflicht an Schulen in NRW oder bei der Einreisequarantäne entfällt mit der Änderung der NRW-Coronaschutzverordnung für Geimpfte.

„Es ist ein erster Schritt, Geimpfte und Genesene mit negativ Getesteten gleichzustellen“, sagte Armin Laschetder Rheinischen Post.

Corona in NRW: Auch Genesene profitieren von den Erleichterungen

Denn auch für Personen, die sich bereits mit dem Coronavirus infiziert haben und wieder genesen sind, gelten die neuen Regelungen.

Das ist jedoch schwieriger nachzuweisen, als im Falle der Impfungen einfach den Impfpass zu zücken.

Corona in NRW: Nachweispflicht von Geimpften und Genesenen

Für den Nachweis, dass man bereits Corona hatte, braucht es einen speziellen Labortest mit Nukleinsäurenachweis.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) Foto: Oliver Berg/dpa

Das Testergebnis muss in diesem Fall positiv sein und mindestens 28 Tage alt sein.

Corona in NRW: Laschet will noch mehr Lockerungen für Geimpfte

Nordrhein-Westfalen geht genauso wie einige andere Bundesländer mit den Lockerungen seinen eigenen Weg. Eine bundeseinheitliche Regelung gibt es noch nicht.

Laschet pocht jedoch auf weitergehende Erleichterungen, „„im Geleit mit dem Bund und den anderen Ländern“.

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) Foto: imago images/photothek

So ist von Bundesjustizministerin Christine Lambrecht bereits gefordert worden, dass Geimpfte und Genesene sich nicht mehr so stark an Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen halten müssen.