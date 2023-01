Centro Oberhausen: Große Änderung im Sea Life! „2.000 Tiere ziehen um“

Als Ende vergangenen Jahres das Aquarium im Radisson Blu Hotel in Berlin platze, war der Aufschrei groß. Nicht nur Tierschützer echauffierten sich über den Tod von rund 1.500 Fischen. Immer wieder stehen Unterwasserwelten in der Kritik.

Lebewesen, die im Sea Life neben dem Centro Oberhausen zu Hause sind, soll es allerdings besser gehen. In einer aufwendigen Aktion werden die Unterwassertiere umgesiedelt.

Centro Oberhausen: Sea Life bekommt Zuwachs

Das Freizeitangebot rund um das Centro Oberhausen ist vielfältig. Wer keine Lust auf Shopping im Einkaufszentrum hat, kann entweder das Legoland besuchen oder die Unterwasserwelt im Sea Life bestaunen. Letzteres bekommt demnächst sogar Zuwachs!

Laut der „WAZ“ musste ein anderes Aquarium der Kette aus Kostengründen schließen. Die Tiere, die zuvor im Sea Life in Königswinter lebten, bekommen nun ein neues Zuhause in Oberhausen. „Insgesamt ziehen 2000 Tiere um“, bestätigt eine Sprecherin.

Das verlangt logistische Präzisionsarbeit! Aber das Team ist vorbereitet: „Als größtes Sea Life in Deutschland haben wir mit unseren zwei Millionen Liter Wasser mehr als genug Platz.“ Der Umzug sollte spätestens Ende Februar durch sein.

Centro Oberhausen: Sea Life hat hat große Pläne

Der „WAZ“ zufolge arbeite das Sea Life in Oberhausen derweil an einem weiteren Projekt. In dem Aquarium soll die größte deutsche Station für die Hai-Aufzucht eröffnen. Dann sollen junge Schwarzspitzen-Riffhaie und Blaupunktrochen in ein 148 Quadratmeter großes Flachwasserbecken einziehen.

Mehr News:

Welche Besonderheiten der Umzug mit sich bringt, erfährst du in dem Artikel von unseren Kollegen bei der „WAZ“.