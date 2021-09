Bundestagswahl 2021 in NRW: Anwohner wollen wählen gehen, doch mit diesem Hindernis haben sie nicht gerechnet

Bundestagswahl in NRW: In Wuppertal wurden einige Wähler von einem Bombenfund überrascht.

Wuppertal. Die Bundestagwahl 2021 in NRW ist in vollem Gange.

Doch in Wuppertal (NRW) sorgt der Fund einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg für einige Wähler bei der Stimmabgabe zur Bundestagswahl für erschwerte Bedingungen.

Bundestagswahl in NRW: Bombenfund sorgt in Wuppertal für Probleme

Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe in Wuppertal sind Bewohner eines Wohnviertels aufgerufen worden, vorerst nicht zur Wahl zu gehen. Im Radius von 500 Metern um die Bombe gebe es fünf Wahllokale, die davon betroffen sind, sagte eine Sprecherin der Stadt Wuppertal am Sonntagmorgen. Die Wahlberechtigten seien angehalten, in ihren Wohnungen zu bleiben und sich zunächst nicht auf den Weg zu machen.

Das ist Wuppertal:

Wuppertal ist eine Stadt mit 355.004 Einwohnern

Sie umfasst eine Fläche von 168,4 km²

Oberbürgermeister ist Uwe Schneidewind

Für den späten Vormittag war die Entschärfung des Blindgängers geplant. Ist diese erfolgt, ist der Gang zum Wahllokal wieder freigegeben. Jeder, der wählen wolle, könne dies in den Wahllokalen noch bis 18 Uhr tun, sagte die Stadtsprecherin. „Es gibt keine zeitliche Bedrängnis.“ Geschlossen seien die Wahllokale allerdings nicht – wer trotz des Appells zum Drinnenbleiben ins Wahllokal ging, konnte seine Stimme abgeben – die Wahlvorstände waren vor Ort.

Bundestagswahl in NRW: In Wuppertal wurde am Samstagabend eine Bombe gefunden. Foto: Tim Oelbermann

Bundestagswahl in NRW: Bombe unweit der Wupper gefunden

Am Samstagabend war die Bombe unweit der Wupper gefunden worden, in der Nacht zum Sonntag wurden die umliegenden Häuser in einem 250-Meter-Radius evakuiert. In dieser Zone wohnten etwa 1500 Menschen. 400 von ihnen kamen in eine Sammelunterkunft, der Rest kam bei Freunden oder Verwandten unter oder war nicht zu Hause.

Wie bei Bombenentschärfungen üblich, gab es noch einen zweiten Radius von 500 Metern, in dem die Menschen in ihren Wohnungen bleiben sollten. In dem zweiten Radius lagen die Wahllokale. (gb mit dpa)