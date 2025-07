Bierpreise vor Rheinkirmes in Düsseldorf enthüllt – so viel kostet das Alt in den Zelten

Wer nach wilden Loopings, rasanten Fahrten und einem Bummel über die Rheinkirmes in Düsseldorf (11. bis 20. Juli 2o25) mal kurz durchatmen möchte, muss nicht weit laufen: Zwischen Riesenrad und Zuckerwatte duftet es verführerisch nach frisch gezapftem Altbier.

Doch wie tief muss man für ein kühles Alt eigentlich in die Tasche greifen? Gegenüber DER WESTEN haben die Brauereien nun das Geheimnis gelüftet …

Rheinkirmes Düsseldorf: Altbier – so viel kostet das Glas

Kaum rückt die Rheinkirmes in Düsseldorf näher, wird in NRW schon eifrig diskutiert. Was kostet das Altbier dieses Jahr? DER WESTEN hat einmal nachgefragt und prompt Antwort erhalten. So kostet das 0,2-Liter-Glas Altbier im Zelt der Brauerei „Kürzer“ 2,90 Euro – spricht der Liter kostet 14,5o Euro.

Auch die Brauerei „Schlösser“ antwortete ebenfalls: Seit mittlerweile vier Jahrzehnten sorgt das Bier-Zelt für gute Laune und Kirmes-Feeling. Und pünktlich zum Jubiläum bleibt auch der Bierpreis erfreulich stabil: Das 0,2-Liter-Glas Alt gibt es weiterhin für faire 2,80 Euro (14 Euro pro Liter).

++ Kostenfalle bei Rheinkirmes in Düsseldorf! Stadt warnt Besuchende ++

Ein echter Hit für Gruppen: Das 10-Liter-Fass zum Selberzapfen gibt es für 129 Euro, inklusive Strohhut als spaßiges Andenken. Wer sich gleich für 20 Liter entscheidet, zahlt 245 Euro und erhält zwei Strohhüte gratis dazu.

Etwas größer fällt das Glas bei „Zum Schlüssel“ aus: Hier werden 0,25 Liter für 3,20 Euro ausgeschenkt. Der Literpreis liegt somit bei 12,80 Euro. Bei der Brauerei „Uerige“ kostet das Alt 3,30 Euro für 0,25 Liter, das heißt, für einen Liter werden 13,20 Euro fällig.

Überblick: Hier gibts das Meiste fürs Geld

Jetzt wird’s konkret – die Stunde der Wahrheit ist gekommen! Hier gibt’s den Überblick: Alle ausgeschenkten Altbiersorten auf der Rheinkirmes 2025, sortiert nach dem Literpreis – vom günstigsten zum teuersten. Besonders gut schneiden dabei das Schlüssel Alt ab.

Die Literpreise im Überblick:

Schlüssel Alt (0,25 l): 3,20 € → 12,80 €/Liter

Ueriger Alt (0,25l): 3,30 € → 13,20 €/Liter

Schlösser Alt (0,2 l): 2,80 € → 14,00 €/Liter

Kürzer Alt (0,2 l): 2,90 € → 14,50 €/Liter

Mehr News aus Düsseldorf:

In dem Sinne: Prost und viel Spaß auf der Kirmes!