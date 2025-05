Bielefeld: Aufruhr kurz vor DFB-Pokalfinale – Polizei warnt Fans

Jetzt geht es in Bielefeld um Historisches! Drittliga-Meister Arminia steht am Samstag (24. Mai) zum ersten Mal überhaupt im DFB-Pokalfinale, hat gegen den VfB Stuttgart die Chance, den ersten Titel der Vereinsgeschichte zu holen. Logisch, dass da ganz Bielefeld Kopf steht.

Die City der NRW-Stadt wird einem Tollhaus gleichen, die Kneipen rappelvoll, zig Fans unterwegs. Und wo viele Menschen unterwegs sind, sind leider Kriminelle auch nicht weit. Nicht nur das: Die Polizei Bielefeld stellt sich auf einen stressigen Tag vor – und warnt gewaltbereite Fans!

Bielefeld: Aufruhr kurz vor DFB-Pokalfinale

Zwar gehe die Polizei von einem friedlichen Fußballtag aus. Doch die Beamten sind wegen anderer Veranstaltungen in erhöhter Alarmbereitschaft. Denn nach dem Messer-Angriff eines Syrers auf Bielefelder Fußball-Fans vergangenen Sonntag (mehr hier), hat die rechte Szene für Samstagmittag (11 bis 16 Uhr) zu einer Demo aufgerufen. Neben „Anteilnahme für die Opfer“ geht es dabei auch um entsprechende Remigration-Fantasien der Szene.

Zu einer Gegendemo unter dem Motto „Gegen Hass uns Hetze in Bielefeld!“ werden 500 Teilnehmer erwartet. Insgesamt geht die Polizei von rund 700 Demonstranten in der City aus – bevor überhaupt das Finale via Public Viewing und Aufstiegsfeier steigt. Man wolle verhindern, dass gegnerische Gruppen aufeinander treffen. Alle Veranstaltungen sollen störungsfrei ablaufen, teilt die Polizei Bielefeld mit. Wer Straftaten begehe oder Gewalt einsetzt, werden „konsequent“ verfolgt werden.

Polizei warnt Fans

Zudem appelliert die Polizei an friedliche Fans und Demonstranten, sich von Chaoten abzugrenzen und sich an die Anweisungen der Beamten vor Ort zu halten. Fast beiläufig ist zu erwähnen, dass die Innenstadt in der Zeit zwischen 11 und 16 Uhr wohl für Autos schwer zu durchfahren sein wird.

Mehr News:

Man müsse mit Verkehrsbeeinträchtigungen rechnen und mehr Zeit als sonst mitbringen. Bleibt jetzt zu hoffen, dass alles friedlich endet – und dass der DFB-Pokal nach NRW kommt…