Bielefeld: Paar soll eigenes Baby direkt nach der Geburt getötet haben – Obduktion bestätigt grausamen Verdacht

Die Geburt eines Kindes ist in der Regel der schönste Tag für Eltern. Doch nun werden in Bielefeld (NRW) schlimme Vorwürfe laut.

Ein junges Paar aus Bielefeld soll direkt nach der Entbindung ihr eigenes Kind umgebracht haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Mordes.

Bielefeld: Pärchen unter Mord-Verdacht

Den Angaben zufolge hatte die Bielefelder Mordkommission „Jupiter“ nach ersten Hinweisen auf ein Gewaltverbrechen die Ermittlungen aufgenommen. Die 19-jährige Mutter und der 22-jährige Vater stehen unter dem dringenden Tatverdacht, ihr Baby im November 2023 gemeinsam getötet zu haben.

Am Samstag (16. Dezember) ordnete ein Haftrichter die Untersuchungshaft gegen die jungen Eltern an, das geht aus einem gemeinsamen Schreiben der Polizei und Staatsanwaltschaft Bielefeld hervor. Gegen sie wird nun wegen Mordes ermittelt. Am Montag soll der Leichnam des Säuglings obduziert werden.

Die Beamten hoffen auf weitere Hinweise zur Todesursache. Die Ermittlungen dauern an, heißt es in der Mitteilung.

Obduktion bestätigt grausamen Verdacht

Die Obduktion der Babyleiche brachte am Montag (18. Dezember) die Bestätigung für den schrecklichen Verdacht. Demnach konnten die Ermittler mehrere potenziell tödliche Messerstiche im Oberkörper des Säuglings feststellen, sodass von einem Gewaltverbrechen auszugehen ist.

Nach wie vor stehen die Eltern des Babys unter dringendem Tatverdacht. Die Ermittlungen der Mordkommission „Jupiter“ dauern an.