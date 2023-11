Tierheim in NRW: Schockierender Fund im Gebüsch – „Tod wurde billigend in Kauf genommen“

Als „Müll aus Neukirchen-Vluyn“ wurden Ende Oktober zwei Tiere einfach in einem Karton im Gebüsch abgesetzt. So zumindest fühlte es sich für die Mitarbeiter des Tierheims Moers in NRW an, als sie die zwei zuckersüßen Findlinge darin entdeckten.

Der erste Gedanke galt noch dem unmöglichen Verhalten des Besitzers, seine Tiere einfach dort vor dem Tierheim in NRW auszusetzen. Doch für mehr Wut blieb gar keine Zeit, denn die Findlinge befanden sich in einem dramatisch schlechten Zustand.

Tierheim in NRW: Katzen-Mama mit Kitten ausgesetzt

Katzen-Mama Charlotte und ihr Baby Paulchen sind am 23. Oktober ins Tierheim Moers gekommen. Ihr Weg führte sie allerdings nicht auf direktem Wege dorthin. In einen Karton gestopft und im Gebüsch abgestellt, mussten sie ausharren, bis sie entdeckt wurden.

Zum Glück wurden sie gefunden, bevor es zu spät war. Denn Mama Charlotte ging es gar nicht gut. Sie und ihr Kitten mussten sogleich in die Tierklinik. „Dehydration, Mangelernährung und hochgradiger Befall mit Ekto- und Endoparasiten machten einen stationären Aufenthalt nötig“, wie das Tierheim nun berichtet.

Katzen wieder auf dem Damm

Glücklicherweise sind beide Katzen auf dem Weg der Besserung. Nach ein paar Tagen in der Klinik konnten die Tierheimmitarbeiter Mutter und Kind abholen. Nachdem die Mitarbeiter nach großer Sorge um beide Fellknäule nun endlich durchatmen können, ist auch wieder Platz im Kopf für andere Emotionen – allen voran Wut.

„Zwei hilflose Lebewesen wurden hier in einen Karton gepackt und sich selbst überlassen. Zwei Tiere, deren Verhalten zeigt, dass sie mit dem Menschen vertraut sind und die ein Zuhause gehabt haben müssen“, kann das Tierheim erste Rückschlüsse ziehen. Es ist fassungslos. „Nicht nur die Art der Entsorgung, sondern auch der körperliche Zustand machen deutlich, dass ein möglicher Tod billigend in Kauf genommen wurde.“

Und warum? Wegen zu gestiegener Tierarztkosten? Dafür hätte das Tierheim absolut kein Verständnis. Das sei „keine Entschuldigung für einen solchen Umgang mit Tieren! Schuld ist einzig und allein die Verantwortungslosigkeit der Halter!“ Und „solange es an dieser Verantwortung mangelt, wird es immer wieder Tiere geben, die der Wegwerf-Mentalität zum Opfer fallen“.

Tierheim in NRW mit grausamem Verdacht

Doch ist das nicht das einzige, über das sich das Tierheim Moers noch Gedanken macht. Zu den vielen offenen Fragen zählt auch jeden, „ob die kleine Familie nicht ursprünglich mal größer war“. Ein einzelnes Kitten ist bei Katzen eher ungewöhnlich. Könnte Paulchen noch Geschwister gehabt haben? Und wenn ja, wo stecken diese? Oder hat sie womöglich ein früher Tod ereilt?

Solche Fragen bereiten nur unnötig Kummer. Wichtig ist nur eines: „Charlotte und Paulchen sind nun in Sicherheit und können und müssen sich von den Strapazen nun erst mal erholen“.