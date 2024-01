Bauern-Protest in NRW: Wütende Landwirte legen Verkehr lahm ++ So geht es jetzt weiter

Ab Montag (8. Januar) werden die Menschen in Deutschland – vor allem die Pendler im morgendlichen Berufsverkehr – den Zorn der Bauern zu spüren bekommen!

Überall in der Bundesrepublik, auch in NRW, planen die Bauern große Protestaktionen. Ihre Wut richtet sich gegen Sparpläne der Bundesregierung. Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) bekam den Zorn der aufgebrachten Landwirte bereits zu spüren, als sie ihn am Verlassen einer Fähre hindern wollten (>> hier mehr).

Nun folgt ab Montag (8. Januar) der landesweite Protest. Kreuzungen und Autobahnauffahrten wollen die Bauern blockieren – große Demos sind geplant.

In unserem Live-Blog versorgen wir dich mit allen Infos zum Bauern-Protest in NRW.

>> Live-Blog aktualisieren <<

Bauern protestieren in NRW – Alle Infos hier!

Die Bundesregierung wollte Subventionen für die Landwirtschaft streichen, um mehrere Hundert Millionen Euro im Haushalt einzusparen. Dazu hätte gehört, die Vergünstigungen für Agrardiesel abzuschaffen – und man wollte land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge künftig nicht mehr von der Kfz-Steuer befreien. Die Betonung liegt hierbei auf dem Konjunktiv.

Denn nach der ersten wütenden Bauernreaktion nahm die Ampel einige Pläne wieder zurück. Die Kfz-Steuerbefreiung soll nun doch bestehen bleiben, und die Steuerbegünstigung für Agrardiesel wird nur langsam schrittweise abgeschafft. Doch das hat die Bauern keinesfalls versöhnt. Die Folge: Der Protesttag am Montag, 8. Januar!

Dienstag, 9. Januar

7.15 Uhr: Bauern aus NRW im ARD-Brennpunkt

Die Bauern hatten gestern mit einer Unterwanderung ihrer Proteste durch Extremisten zu kämpfen. In NRW zeigten Landwirte, wie man sich dagegen wehrt. Sie wurden im ARD-Brennpunkt als leuchtendes Beispiel hervorgehoben. Hier geht es zum ausführlichen Bericht >>>

6.17 Uhr: Was kommt nach dem Protest-Auftakt

Das hupende Rollkonzert am gestrigen Tag in NRW war nur der Anfang. Heute schauen die Landwirte vorwiegend nach Baden-Württemberg, wo sich Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) bei einer Veranstaltung in Neckarsulm demonstrierenden Bauern stellen will. Morgen droht dann das nächste Verkehrschaos. Denn da haben die Bauern in NRW erneut Veranstaltungen in NRW angemeldet, unter anderem in Essen.

Montag, 8. Januar

21.42 Uhr: Landwirte legen NRW-Autobahn lahm

Auch im Rhein-Sieg-Kreis hatten die Bauern-Proteste am Montag verheerende Auswirkungen. Laut Informationen von DER WESTEN blockierten Landwirte in Bornheim und Wesseling die Auffahrten zur Autobahn A555. Die Landwirte protestierten an der Anschlussstelle Bornheim (Rheinland), indem sie die Auffahrten auf die A555 in Fahrtrichtung Köln und Bonn versperrten. Die Sperrung begann am frühen Morgen und dauerte bis 17 Uhr an. In Wesseling waren die Auffahrten ebenfalls betroffen, hier erfolgte die Sperrung jeweils mit Unterbrechungen bis ebenfalls 17 Uhr. Die Folge: ein enormes Verkehrschaos abseits der A555. Die Polizei war in den betroffenen Gebieten im Dauereinsatz.

19.50 Uhr: Ärger in Wuppertal

Neben einer angemeldeten Versammlung in Remscheid, fanden weitere Aktionen in Wuppertal statt, die der Polizei im Vorfeld nicht angezeigt wurden. Die Zu- und Abfahrten einiger Autobahnen wurden blockiert. Hierdurch kam es zu erheblichen Beeinträchtigungen für die weiteren Verkehrsteilnehmender. Wegen nicht angezeigten Versammlungen erstattete die Polizei drei Strafanzeigen.

18.07 Uhr: So fällt das Fazit der Polizei Dortmund aus

Auch die Polizei Dortmund zog ein Fazit zum Protest-Tag. „Durch die Versammlung kam es an den besagten Örtlichkeiten zu kurzzeitigen Verkehrsstörungen. Der weitere Verlauf war absolut störungsfrei“, heißt es in einer Mitteilung.

17.05 Uhr: Verkehrsprobleme in Coesfeld bis in die Abendstunden

Wie der WDR berichtet, kam es in Coesfeld zu einem Verkehrschaos. Inzwischen hat sich die Lage aber wieder etwas beruhigt. Eine Kundgebung in Münster soll folgen. Autofahrer müssen sich in der Umgebung also noch bis zum Abend auf Verkehrsprobleme einstellen.

15.30 Uhr: Polizei Kreis Wesel zieht Bilanz

Die Polizei des Kreis Wesel zieht eine positive Bilanz zu den Bauern-Protesten. Seit 05.30 Uhr waren bis jetzt rund 1.300 Landwirte und Spediteure mit mehr als 950 Treckern, LKW und Autos auf den Straßen im Kreis Wesel unterwegs. Vor allem in den Morgenstunden sorgte das für zähen Verkehr auf vielen Straßen. Blockarden gab es nicht, wie die Polizei mitteilte. Die eingesetzten Beamten haben aber in drei Fällen Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz geschrieben.

14.38 Uhr: Friedrich Merz schießt gegen Ampel-Politik

Friedrich Merz hat sich mit den Bauernprotesten gegen die Politik der Bundesregierung solidarisiert, die Landwirte aber auf künftige Subventionsstreichungen vorbereitet. „Ich verspreche Ihnen nicht, dass das mit Kfz-Steuerbefreiung und Dieselsteuer auf alle Zeiten so bleibt“, sagte der CDU-Chef bei einer Protestkundgebung in Meschede. „Wir werden daran denken müssen, zu sparen.“

Die Pläne der Bundesregierung kritisiert Merz dennoch scharf: Um die derzeitigen Subventionen abzubauen, müssten erst eine Reihe von Bedingungen erfüllt sein. Etwa brauche es zunächst Alternativen für dieselbetriebene Agrarfahrzeuge. Zudem „muss es in ganz Europa stattfinden und nicht nur einseitig in Deutschland“.

„Diese einseitige Benachteiligung der deutschen Landwirtschaft muss ein Ende haben“, sagte der CDU-Chef. Es „müssen alle in diesem Land ihren Beitrag dazu leisten und nicht nur einzelne kleinere Berufsgruppen“. Die Ampel-Regierung sorge mit ihren unüberlegten Entscheidungen für „permanente Verunsicherung“.

13.48 Uhr: „Querdenker“ mischen sich unter NRW-Bauern

Die Sorge vor einer Unterwanderung der Bauern-Proteste durch die Extreme Rechte war groß. „Rechte und andere radikale Gruppierungen mit Umsturzgelüsten wollen wir auf unseren Demos nicht haben, sagte deshalb Bauernpräsident Joachim Rukwied in der „Bild am Sonntag“. Sie versuchten es trotzdem. Wee der WDR berichtet, tauchten bei Demos in NRW Flaggen und Symbole der zumindest in der Vergangenheit als rechtsradikal geltenden „Landvolk“-Bewegung auf – etwa in Neumünster.

Während den Versammlungen in Langenfeld kam es laut polizeilichen Erkenntnissen zu Versuchen aus dem Spektrum der so genannten „Querdenker“, sich mit eigenen Parolen unter die Versammlungsteilnehmer der Landwirte zu mischen. Dies wurde jedoch seitens der Landwirte konsequent verhindert – entsprechende Personen wurden nach Rücksprachen zwischen der Polizei und der Versammlungsleitung von der Teilnahme an der Versammlung ausgeschlossen.

13.17 Uhr: Rekord-Teilnehmerzahlen

Tausende Trecker bremsen heute den Verkehr in ganz NRW aus. Dabei übertreffen die Teilnehmerzahlen bei den angemeldeten Demos zum Teil die Erwartungen. Auf dem Flugplatz Meschede haben sich fast 1.000 Trecker und Lkw versammelt. Auch auf dem Parkplatz des SC Paderborn waren es 1.000 Teilnehmer. Angemeldet waren dort nur 200. Ein großer Traktorkorso aus Dortmund hat sich am Morgen über die A1 nach Unna bewegt. Die Polizei Köln hat wegen einer angemeldeten Großdemo die Anschlussstelle Eifeltor (A$) gesperrt.

12.03 Uhr: Hässliche Szenen in Viersen

Ekel-Protest in Viersen und Kempen. Wie die Polizei gegenüber dem WDR bestätigt, haben Unbekannte die Parteibüros der Ampelparteien beschmiert und vor Eingängen Gülle abgeladen. Auf den Fensterscheiben des Grünen-Büros in Viersen haben Unbekannte die Parole „Deutschland zuerst“ hinterlassen.

11.20 Uhr: Unerwartete Unterstützung?

Im Netz kursieren Videos, die zeigen sollen, dass sich nicht nur Bauern aus Deutschland formieren. Unerwartete Unterstützung soll es auch aus dem Ausland geben, etwa aus Frankreich und der Niederlande. In den Nachbarländern gingen die Bauern zuletzt nicht gerade zimperlich vor. Wie die Polizei die Lage aktuell einschätzt, liest du hier >>>

10.57 Uhr: Bauern ändern Pläne

Die Polizei Düsseldorf berichtet, dass die Bauern in der NRW-Landeshauptstadt ihre Pläne geändert haben. Mehrere hundert Fahrzeuge seien im Stadtgebiet unterwegs und würden den Verkehr insbesondere auf den Pendlerstrecken beeinträchtigen. Eigentlich wollten die Landwirte im Tagesverlauf zu einer Großdemo nach Köln ziehen. Doch der Versammlungsleiter hat die Polizei nun kurzfristig darüber informiert, dass ein Großteil der Bauern Düsseldorf nicht verlassen werde. Die Konsequenz: „Es muss bis in die frühen Abendstunden immer wieder mit Verkehrsstörungen gerechnet werden“, erklärten die Beamten.

10.22 Uhr: Rote Linie überschritten

Bereits im Dezember hatten Bauern Autobahnen in NRW blockiert. Eine rote Linie, wie Thomas Leuchten im Gespräch mit DER WESTEN betonte. Der organisierte Landwirt aus Essen betonte, dass die Bauern aus seiner Region übereingekommen waren, den Verkehr auf den Autobahnen nicht zu gefährden. Doch Leuchten musste seine Aussage einschränken. Mehr dazu hier >>>

10.14 Uhr: Stau auf A4

Auch auf der A4 bei Overath brauchen Autofahrer nach Angaben des WDR Geduld. Hier sollen Traktoren und Lastwagen dafür sorgen, dass es nur im Schleichtempo voran geht.

9.33 Uhr: Autobahnen blockiert – lange Staus

Nun also doch. Der Bauernverband hatte dazu aufgerufen, die Autobahnen nicht zu blockieren. Doch an den Plan halten sich nicht alle Landwirte. Kurz hinter der Grenze zu Niedersachsen haben Bauern die Autobahnen blockiert. Sowohl die A2 zwischen Hannover und Dortmund (beide Richtungen zehn Kilometer Stau) als auch die A1 Richtung Bremen (immer wieder Stau auf 30 Kilometern) ist blockiert. Zudem ist kurz hinter der NRW-Grenze die A3 zwischen Dierdorf und Neuwied (Rheinland-Pfalz) Richtung Köln blockiert. Dahinter staut es sich nach WDR-Informationen auf 15 Kilometern. In NRW beschränken sich die Blockaden bisher weitestgehend auf Autobahn-Abfahrten und angrenzende Bundesstraßen. So gibt es unter anderem Staut auf der A560 bei Sankt Augustin zwischen Hennef (Sieg)-Ost und dem Übergang zur B8. Weil hier Traktoren unterwegs sind, soll auch Staus auf den umliegenden Straßen sein.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter / X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

8.25 Uhr: „Großes Verkehrschaos“ an wichtigen Autobahn-Kreuz

Während die Lage auf den Autobahnen noch ruhig ist, herrscht an manchen Zufahrten allerdings Chaos. Wie die Polizei gegenüber der „Westdeutschen Zeitung“ bestätigt, haben Bauern die Auf- und Abfahrten zum Kreuz-Wuppertal-Nord (Wuppertal Oberbarmen) blockiert. Seit etwa 6 Uhr legen rund 40 Traktoren den Verkehr lahm. Es herrsche nach Angaben der Polizei „großes Verkehrschaos“.

Auch die Auffahrt der A57 in Sonsbeck (Kreis Wesel) soll blockiert sein, heißt es in der „Rheinischen Post“. Gleiches gelte für die Autobahn-Auffahrt Hünxe und die B58 bei Wesel.

8.15 Uhr: So ist die Lage auf den NRW-Autobahnen

Aus vielen Teilen von NRW rollen die Traktoren am Morgen sternförmig in die Landeshauptstadt. Von da soll es im Laufe des Tages zur Großdemo in Köln gehen. Mit Folgen für den Verkehr in vielen Städten. Auf den Autobahnen ist die Lage am Morgen vergleichsweise ruhig. Landesweit gibt es gegen 8.15 Uhr nur 81 Kilometer Stau. Offenbar haben sich viele Menschen in NRW auf die Extremlage eingestellt, fahren entweder Bahn oder nutzen, wenn möglich, die Gelegenheit, um aus dem Home-Office zu arbeiten.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter / X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

7.12 Uhr: Warum in NRW der Verkehrskollaps droht

Pendler aus NRW raufen sich in dieser Woche die Haare. Denn die Bauern-Proteste sind nicht das einzige Hindernis, das ihnen auf dem Weg zur Arbeit droht. Denn auch die GDL hat bundesweit Streiks angekündigt. Und das ist noch längst nicht alles. Warum die Proteste NRW besonders hart treffen, kannst du hier ausführlich nachlesen >>>

6.18 Uhr: Traktoren rollen in NRW

Es ist soweit. Aus allen Teilen des Landes setzten sich am Morgen Trecker in Bewegung. Ihr Ziel: Die Großdemos in Köln, Bonn, Münster und östlich von Dortmund. Auf dem Weg dorthin sollen zahlreiche wichtige Kreuzungen und auch Autobahn-Auffahrten blockiert werden. Und das ausgerechnet am Tag des Schulstarts in NRW und der Sperrung der A42 im Ruhrgebiet. Die Trecker-Konvois dürften den Verkehr heute also extrem beeinflussen.

Sonntag, 7. Januar

20.03 Uhr: Immerhin eine „gute“ Nachricht: Der Super-Gau am Montag bleibt aus! Es gab die Befürchtung, dass Bauern-Proteste und ein möglicher Bahnstreik beide auf den Montag (8. Januar) fallen. Damit wäre der Verkehr im Land wirklich lahmgelegt worden. Doch der Bahnstreik soll erst am Mittwoch starten, wie die GDL mitteilte (>> alle Infos hier). Ist zwar auch nicht schön, aber man muss schließlich das Positive sehen.

18.15 Uhr: Die Pendler zittern bereits vor ihrem morgendlichen Weg zur Arbeit. An mehreren Stellen in NRW wollen die Bauern am Montagmorgen den Verkehr lahmlegen. Welche Autobahnauffahrten, Kreuzungen oder sonstigen Orte betroffen sind, erfährst du HIER << (mit dpa/AFP)