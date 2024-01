Bauern-Protest in NRW: Trecker rollen ++Wütende Landwirte legen Verkehr lahm

Ab Montag (8. Januar) werden die Menschen in Deutschland – vor allem die Pendler im morgendlichen Berufsverkehr – den Zorn der Bauern zu spüren bekommen!

Überall in der Bundesrepublik, auch in NRW, planen die Bauern große Protestaktionen. Ihre Wut richtet sich gegen Sparpläne der Bundesregierung. Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) bekam den Zorn der aufgebrachten Landwirte bereits zu spüren, als sie ihn am Verlassen einer Fähre hindern wollten (>> hier mehr).

Nun folgt ab Montag (8. Januar) der landesweite Protest. Kreuzungen und Autobahnauffahrten wollen die Bauern blockieren – große Demos sind geplant.

In unserem Live-Blog versorgen wir dich mit allen Infos zum Bauern-Protest in NRW.

Die Bundesregierung wollte Subventionen für die Landwirtschaft streichen, um mehrere Hundert Millionen Euro im Haushalt einzusparen. Dazu hätte gehört, die Vergünstigungen für Agrardiesel abzuschaffen – und man wollte land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge künftig nicht mehr von der Kfz-Steuer befreien. Die Betonung liegt hierbei auf dem Konjunktiv.

Denn nach der ersten wütenden Bauernreaktion nahm die Ampel einige Pläne wieder zurück. Die Kfz-Steuerbefreiung soll nun doch bestehen bleiben, und die Steuerbegünstigung für Agrardiesel wird nur langsam schrittweise abgeschafft. Doch das hat die Bauern keinesfalls versöhnt. Die Folge: Der Protesttag am Montag, 8. Januar!

Montag, 8. Januar

6.18 Uhr: Traktoren rollen in NRW

Es ist soweit. Aus allen Teilen des Landes setzten sich am Morgen Trecker in Bewegung. Ihr Ziel: Die Großdemos in Köln, Bonn, Münster und östlich von Dortmund. Auf dem Weg dorthin sollen zahlreiche wichtige Kreuzungen und auch Autobahn-Auffahrten blockiert werden. Und das ausgerechnet am Tag des Schulstarts in NRW und der Sperrung der A42 im Ruhrgebiet. Die Trecker-Konvois dürften den Verkehr heute also extrem beeinflussen.

Sonntag, 7. Januar

20.03 Uhr: Immerhin eine „gute“ Nachricht: Der Super-Gau am Montag bleibt aus! Es gab die Befürchtung, dass Bauern-Proteste und ein möglicher Bahnstreik beide auf den Montag (8. Januar) fallen. Damit wäre der Verkehr im Land wirklich lahmgelegt worden. Doch der Bahnstreik soll erst am Mittwoch starten, wie die GDL mitteilte (>> alle Infos hier). Ist zwar auch nicht schön, aber man muss schließlich das Positive sehen.

18.15 Uhr: Die Pendler zittern bereits vor ihrem morgendlichen Weg zur Arbeit. An mehreren Stellen in NRW wollen die Bauern am Montagmorgen den Verkehr lahmlegen.