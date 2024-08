Aldi in NRW: Kundin will sich an Kasse vordrängeln – dann eskaliert die Situation

Bei einem Aldi-Markt in NRW kam es zu einem Vorfall, der komplett eskalierte und sogar in einer Strafanzeige und Körperverletzung endete. Der scheinbar banale Grund für den Vorfall? Eine Kundin drängelte sich einfach an der Kasse vor.

Am Mittwoch (21. August) stand eine 20-Jährige an der Kasse bei einem Aldi in NRW. Jedoch drängelte sich plötzlich eine 28-Jährige vor, wodurch die beiden Frauen begannen, sich zu streiten. Der Streit wurde auch rasant ausfällig und die 28-Jährige beschimpfte die andere Frau unter anderem als „Schlampe“ und „Nutte“.

Aldi in NRW: Streit eskaliert vor dem Supermarkt

Jedoch war die Auseinandersetzung mit den verbalen Beleidigungen noch nicht vorbei. Die 28-Jährige drohte, dass die beiden Frauen den Konflikt vor dem Aldi in NRW klären sollten, und verließ den Supermarkt. Als die 20-jährige Frau ebenfalls den Aldi in Hagen verließ, eskalierte die Situation vollkommen.

Plötzlich wurde ein Softdrink über die 20-jährige Frau geschüttet und sie wurde erneut von der anderen Frau beschimpft. Dann wurde es körperlich und bei einer Rangelei vor dem Aldi in NRW ging die 20-Jährige zu Boden. Nach ihren eigenen Angaben würgte die 28-Jährige sie, durch die Fingernägel der Frau erlitt sie Verletzungen.

Bei dem Versuch, die andere Frau zu stoppen, hat die 20-Jährige ihr an den Haaren gezogen, wodurch sie sich befreien konnte. Jedoch gab die 28-Jährige an, dass sie dabei mehrmals vor den Kopf gestoßen wurde. Durch das Eintreffen der Beamten von der Polizei Hagen konnte man den Streit vor dem Aldi in NRW beenden.

Polizei Hagen: Anzeige gegen beide Frauen

Die 28-Jährige trug von dem Streit vor dem Aldi in NRW keine Verletzungen davon. Ein Rettungswagen brachte jedoch die andere Frau wegen leichter Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus, wo man sich um sie kümmerte.

Aufgrund der Rangelei vor dem Aldi in NRW hat die Polizei Hagen gegen beide Frauen eine Strafanzeige ausgestellt. Ihnen wird wechselseitige Körperverletzung vorgeworfen. Obwohl der Streit als verbale Auseinandersetzung angefangen hat, eskalierte dieser vor dem Supermarkt vollkommen und endete in einer körperlichen Rangelei.