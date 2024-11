Von wegen Aldi oder Lidl: US-Amerikaner entdeckt Discounter in NRW – warst du schon mal dort?

Angebote, Coupons und limitierte Sonderprodukte – viele Discounter wie Aldi und Lidl versuchen ihre Kunden an der Stange zu halten. Kein Wunder, immerhin gibt es zahlreiche andere Märkte mit zahlreichen weiteren Angeboten.

Und genau so einen Discounter hat nun ein US-Amerikaner entdeckt und war prompt hellauf begeistert!

Adé Aldi und Lidl: US-Amerikaner entdeckt DIESEN Discounter

Staunend geht Amerikaner Ryan, der seit einiger Zeit in NRW und seit kurzem in Köln lebt, auf den Discounter zu. Er ist sich sicher: „Davon habe ich noch nie gehört“ – logisch, dass er seine zahlreichen Fans auf Instagram mitnimmt. Und so ging er mit eingeschalteter Kamera in den Laden hinein. Der Name jenes ominösen Geschäfts? Netto!

Und – Trommelwirbel – er war sichtlich begeistert vom Aldi– und Lidl-Konkurrenten. So staunte er nicht schlecht, als er nicht nur eine Backstation entdeckte, sondern auch viele Produkte, die zu reduzierten Preisen angeboten wurden. Und ein weiteres Highlight: „Es war wirklich angenehm ruhig.“

„Gibt mir Retro-Vibes“: Beitrag sorgt für Wirbel

Nachdem er den Markt erkundet hatte, nahm er drei Produkte und ging zur Kasse. Denn nach der Verkostung war er sich sicher, dass der Markt seinen Test absolut bestanden hatte. Außerdem ist er sich sicher: „Dieser Ort gibt mir Retro-Vibes.“

Und auch die User waren von dem Beitrag mehr als begeistert – immerhin haben ihn bereits rund 800 Personen geliked (Stand: 18. November 2024).