So mancher Fall konnte nach einem Hinweis bei Aktenzeichen XY gelöst werden.

Nun hoffen auch die Angehörigen eines getöteten Mannes aus Ahlen auf einen neuen Hinweis. Die nächste Folge Aktenzeichen XY wird am Mittwoch, 17. November, ausgestrahlt.

Aktenzeichen XY in NRW: Mann wird vor seiner Haustür erschossen - seine Familie setzt nun auf dieses Mittel (Symbolbild). Foto: dpa

Aktenzeichen XY: Mann auf dem Heimweg erschossen

Manche werden sich noch an den Fall erinnern: Nach seiner Arbeit erschossen am Donnerstag, 10. Dezember 2020, unbekannte Täter einen 34-jährigen Ahlener auf seinem Heimweg. Gegen 22.04 Uhr wurde der Mann unmittelbar nach dem Aussteigen aus seinem Auto auf der Theodor-Schwarte-Straße in Ahlen erschossen.

Das ist „Aktenzeichen XY ... ungelöst“:

Start am 20. Oktober 1967, damit eines der ältesten Formate im ZDF

Ziel der Sendung ist die Aufklärung realer Verbrechen mit der Hilfe von Zuschauerhinweisen

rund 40 Prozent der ausgestrahlten Fälle werden aufgeklärt

Moderator ist seit 2002 Rudi Cerne

das Sendeformat wurde seit 1982 in mehrere europäische und außereuropäische Länder verkauft

Die Staatsanwaltschaft Münster, die Polizei Warendorf und die Polizei Münster bitten die Bevölkerung jetzt erneut um Mithilfe: Wer hat am Donnerstag, 10. Dezember 2020, in der Zeit zwischen 21 Uhr und 22.30 verdächtige Beobachtungen im Bereich des Tatorts gemacht? Es geht um die Theodor-Schwarte-Straße, den Konrad-Adenauer-Ring und die Schinkelstraße. Andere sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei auch gerne entgegen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand hat das 34-jährige Opfer am Tatabend im Bistro Meat & Greet am Markt in Ahlen gearbeitet. Anschließend hat er sich noch auf dem Nachhauseweg in einem Lokal an der Beckumer Straße etwas zu essen geholt. Hat hier vielleicht jemand etwas gesehen?

Aktenzeichen XY: Hohe Belohnung für Hinweise

Für Hinweise, die zur Ermittlung und Ergreifung des Täters führen, wurde eine Belohnung von insgesamt 55.000 Euro ausgesetzt.

Die Sendung startet am 17. November um 20.15 Uhr im ZDF. (evo)