AC/DC in Düsseldorf: Desaster perfekt! Fans rasten aus – „Was für eine Farce“

Seit Wochen befürchteten Fans von AC/DC das Schlimmste, jetzt ist die Katastrophe komplett. Das lang erwartete Open-Air-Konzert der Rock-Legenden im Open Air Park in Düsseldorf im Juli 2025 findet nicht statt wie geplant.

Nachdem sich Gerüchte häuften, dass die Stadt Düsseldorf noch immer keine Genehmigung für das Konzert auf der Fläche hat und zudem die Ticketverkäufe hinter den Erwartungen zurückblieben (wir berichteten), ist es nun offiziell. Statt unter freiem Himmel werden AC/DC in der Merkur-Spiel-Arena auftreten. Für viele Fans ist das ein Schlag ins Gesicht und der Höhepunkt einer lächerlichen Odyssee.

AC/DC in Düsseldorf endgültig verlegt

Wie die Merkur-Spiele-Arena in Düsseldorf und auch Ticketverkäufer Eventim bekannt geben, wird das AC/DC-Konzert am 8. Juli 2025 in der Landeshauptstadt nicht wie geplant im Open Air Park stattfinden. Die große Fläche neben dem Stadion von Fortuna Düsseldorf sollte mit dem Auftritt der Altrocker endlich feierlich eröffnet werden – doch daraus wird wieder einmal nichts.

Das hat laut „Bild“ mehrere Gründe. Zum einen startet der Kartenverkauf für AC/DC im Februar, als das Konzert der Band auf der Fläche noch nicht mal genehmigt war. Dazu haftete dem Bauvorhaben immer mehr Probleme an (hier mehr dazu lesen). Außerdem waren bis zum jetzigen Zeitpunkt nur 40.000 von möglichen 80.000 Konzerttickets verkauft. In die neue Location passen rund 66.000 AC/DC-Anhänger.

Fans der Band und Ticketinhaber interessieren die Hintergründe der Verlegung aktuell aber wenig. Auf Social Media lassen sie ihren Gefühlen zu der Änderung freien Lauf.

AC/DC in Düsseldorf: Änderung sorgt für Frust und Spott

„Was für eine Farce und was für ein Armutszeugnis für Düsseldorf. Einfach lächerlich…“, kommentiert eine Frau den Beitrag der Merkur-Spiele-Arena. „Unmöglich“, findet eine weitere Kommentatorin das Ganze.

„Der ‚Zwangs-Umzug‘ von der Open-Air-Fläche in die Arena in Düsseldorf lief unter aller Sau – viel zu wenig Platz im Innenraum und jetzt totale ‚Arsch-Plätze‘ hinten unter’m Dach .. wer nicht permanent vor seinen E-Mails sitzt und nicht den 13-stelligen Barcode seines Tickets zur Hand hatte, konnte nur zuschauen, wie die besten Plätze ruckzuck weg waren…was für ein Chaos!“, ärgert sich ein Mann dagegen über Eventim.“

Grundsätzlich richtet sich die Kritik vor allem an die Stadt Düsseldorf. „Eine ziemlich peinliche Vorstellung, die Düsseldorf mit dem Eventpark abliefert. Ob sich tatsächlich ein dritter Künstler auf einen geplanten Auftritt einlässt, stelle ich mal infrage“, wirft ein Kommentator ein.

Es gibt aber auch hier zwei Meinungen. So sind einige AC/DC-Fans tatsächlich zufrieden mit dem Location-Wechsel. „Was für eine tolle Verlegung. Ein Konzert in der Größenordnung draußen macht doch nur Stress. [….] Jetzt haben wir Sitzplätze, können locker anreisen, Toiletten sind in der Halle, Bierstände vorhanden und kein Stress, um zurück zu seinem Platz zu kommen. Wenn das Wetter schlecht ist, Dach zu und gut ist. Man freue ich mich, dass es in der Halle ist“, schreibt zum Beispiel ein Ticketinhaber.