A46 in NRW: Horror-Crash! Auto unter Lkw eingeklemmt ++ Zwei Männer tot

Tragödie auf der A46 in NRW!

In der Nacht zu Sonntag, 11. Dezember, verlor ein Mann auf der A46 in NRW die Kontrolle über sein Auto. Er und sein Beifahrer zogen sich bei dem Zusammenstoß mit einem Lkw schwere Verletzungen zu. Für die beiden anderen Insassen kam hingegen jede Hilfe zu spät.

A46 in NRW: Tragischer Unfall an Raststätte

An der Autobahnraststätte Sternenberg Süd bei Wuppertal spielten sich tragische Szenen ab. In der Nacht zu Sonntag, 11. Dezember, waren dort vier Männer in Fahrtrichtung Brilon unterwegs.

Gegen 0:50 Uhr soll der 21-jährige Fahrer die Kontrolle über seinen Ford Kuga verloren haben. Laut Polizei habe er mit überhöhter Geschwindigkeit die Tankstelle auf dem Rastplatz angesteuert. Die Betroffenen prallten zuerst gegen eine Leitplanke und kamen schließlich unter einem parkenden Lkw zum Stehen.

Einem Beifahrer gelang es, sich aus dem eingequetschten Fahrzeug zu befreien. Die Feuerwehr musste eine andere Person aus dem Auto herausschneiden. Für den Fahrer und einen 22-jährigen Insassen kam jede Hilfe zu spät. Die jungen Männer konnten nur noch tot geborgen werden.

Zahlreiche Zeugen und Rettungskräfte standen unter Schock und mussten durch Notfallseelsorger betreut werden.

Mehr News:

A46 in NRW für mehrere Stunden gesperrt

Laut Informationen von DER WESTEN sperrte die Polizei Düsseldorf den Autobahnabschnitt auf der A46 für mehrere Stunden, um mit den Ermittlungen zu beginnen. Die Arbeiten dauerten bis in die Morgenstunden an.