A46 in NRW: Tödlicher Unfall ++ Autobahn in beide Richtungen gesperrt ++ Stau-Chaos

Verheerender Unfall auf der A46 in NRW am Mittwochmorgen (2. November). Kurz nach 6 Uhr ist hier ein Lkw zwischen den Anschlussstellen Haan-Ost und Wuppertal Cronenberg verunglückt. Nach Angaben der Polizei sollte für den Fahrer jede Hilfe zu spät kommen. Er starb noch an der Unfallstelle.

Die A46 musste nach dem Unfall in NRW in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Wie lange die Sperrung noch andauert, ist unklar. In beide Richtungen staut es sich im morgendlichen Berufsverkehr auf mehreren Kilometern.

A46 in NRW: Lkw-Fahrer rast gegen Brücke

Nach Angaben der Autobahnpolizei Düsseldorf war der Lkw-Fahrer im Morgengrauen auf der A46 Richtung Brilon unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Lastzug nach links von der Fahrbahn ab und krachte gegen die Mittelschutzplanke und geriet von da frontal gegen einen Brückenpfeile. Der Fahrer wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt. Über die Identität des Verstorbenen gibt es noch keine Informationen.

Von weiteren Beteiligten Fahrzeugen, ist bislang keine Rede. Einsatzkräfte der Polizei sperrten die Autobahn für die umfangreichen Bergungs- und Ermittlungsarbeiten in beide Richtungen ab. „Das wird alles noch einige Zeit dauern“, so der Sprecher der Autobahnpolizei.

A46 in NRW: Der Fahrer konnte nur noch tot aus diesem Wrack geborgen werden. Foto: Gianni Gattus

Stau-Chaos auf A46 in NRW

Die Autobahn musste am Morgen zwischen Wuppertal Barmen und dem Sonnborner Kreuz gesperrt werden. Bevor die A46 wieder freigegeben werden kann, muss die Brücke statisch überprüft werden. Die Sperrung hat üble Folgen für den Berufsverkehr.

Mehr Themen:

So staute es sich nach WDR-Informationen gegen 9.20 Uhr hinter der Unfallstelle Richtung Wuppertal noch immer auf acht Kilometern. Noch längerer Stau entwickelte sich auf der Gegenfahrbahn Richtung Düsseldorf. Hier staute es sich zeitgleich bereits auf zehn Kilometern. Auch die A535 war betroffen. Zwischen Wuppertal-Dornap und dem Sonnborner Kreuz entstand durch die Sperrung auf der A46 ein Rückstau von zwei Kilometern (Stand: 9.30 Uhr).