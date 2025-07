Neue NRW-Zahlen zeigen es eindeutig – es betrifft jeden 90. Einwohner

Es gibt viele Wege für einen gelungenen Urlaub. Während einige auf Flugreisen setzen, fahren andere lieber mit dem Auto oder entscheiden sich für eine Kreuzfahrt. Doch auch eine andere Art des Verreisens wird in NRW immer beliebter.

Die Anzahl der Wohnmobile in NRW wächst nach Angaben der „dpa“ kontinuierlich. So hat jeder 90. Einwohner aus NRW einen Wohnwagen. Anfang 2025 waren 197.900 Wohnmobile im Bundesland zugelassen, was ein Plus von 8,1 Prozent im Vergleich zu Anfang 2024 bedeutet. Seit 2021 verzeichnete man sogar einen Anstieg von 43,6 Prozent. Auf 10.000 Einwohnern kamen 110 Wohnmobile – etwas unter dem Bundesschnitt von 117.

Wohnmobile in NRW immer beliebter

Die Wohnmobil-Dichte variiert innerhalb von NRW stark. Spitzenreiter ist der Kreis Coesfeld mit 182 Wohnmobilen pro 10.000 Einwohner. Gelsenkirchen bildet mit nur 46 Wohnmobilen pro 10.000 Einwohner das Schlusslicht. In Städten ist die Zahl generell geringer, was unter anderem an begrenzten Parkmöglichkeiten liegt. Essen meldete Anfang 2025 etwa 74 Wohnmobile pro 10.000 Einwohner – das ist fast ein Fünftel mehr als im Vorjahr.

+++ Auch interessant: Tierheim in NRW alarmiert – tückische Gefahr für Hunde +++

Urlaub im Wohnmobil hat sich längst als beliebter Reise-Trend etabliert. Die Branche nennt als Gründe den Wunsch nach flexiblerem Reisen und Nähe zur Natur. Zudem bevorzugen viele Wohnmobil-Besitzer individuellere Alternativen zu Hotels. Auch in NRW tragen diese Faktoren zur steigenden Nachfrage nach Wohnmobilen bei.

+++ Passend dazu: Kurz vor Ferienstart in NRW geht die Nachricht um – eindringliche Warnung! +++

Diese Regionen sind besonders attraktiv

In NRW zieht es Wohnmobilbesitzer offenbar eher in ländliche Gegenden als in städtische Gebiete. Fachleute führen das vor allem auf den begrenzten Raum in den Städten zurück.

Hier mehr lesen:

Insgesamt steigt das Interesse am Campen in NRW weiter an, was sich auch in der wachsenden Zahl an Wohnmobilen widerspiegelt. Fest steht: Der Trend rund ums Wohnmobil hält unvermindert an

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.